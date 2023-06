Belén Esteban, muy crítica con Raquel Bollo en ‘Sálvame’: “Ha tenido un fallo muy gordo”

El pasado lunes, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. No solamente fuimos testigos de las novedades sobre la presunta boda de Kiko Hernández y Fran Antón, sino que los colaboradores decidieron abordar la última hora de Supervivientes 2023. Momento que Belén Esteban aprovechó para decir lo que pensaba de la actitud de Raquel Bollo.

Debemos recordar que el pasado domingo, en Supervivientes Conexión Honduras, Alma Bollo e Isa Pantoja tuvieron la oportunidad de intercambiar unas palabras. Y todo después de que la hija de la diseñadora viera varios vídeos de los constantes enfrentamientos en plató entre su madre y su prima.

Tanto Alma como Isa demostraron tener una gran madurez, al conseguir calmar las aguas a pesar de la tensión que había en plató en el que se encontraba Raquel Bollo. No es ningún secreto que la defensa de la andaluza a sus hijos durante su paso por Supervivientes 2023 está siendo, cuanto menos, cuestionada. Sobre todo después de que ésta culpara a Isa Pantoja de “cargarse” el concurso de Manuel Cortés.

Un tema que no ha dejado pasar por alto Sálvame, y en el que Belén Esteban ha querido pronunciarse. “Raquel sé que ha defendido a sus hijos como vamos… pero creo que ha tenido un fallo muy gordo”, comenzó a decir la de Paracuellos. “Cuando le dijo a su hijo que estaba fuera por Isa Pi no estuvo bien, porque eso no es verdad”, añadió.

Kiko Matamoros, por su parte, ha querido salir en su defensa: “Por mal que haya estado su madre, la audiencia ha estado frente a sus hijos por su comportamiento”. Aun así, el tertuliano ha reconocido lo siguiente: “A Manuel no le ha echado nadie, sino una enfermedad. Por lo tanto, su madre no puede usar a Isa Pi”.