‘Sálvame’ se desvincula de la supuesta boda de Kiko Hernández: “Ninguno ha sido cómplice”

El pasado lunes pudimos disfrutar de un nuevo programa de Sálvame. Como no podía ser de otra manera, se habló sobre la presunta boda que Kiko Hernández y Fran Antón habrían celebrado este fin de semana. Un evento que, desde luego, ha estado marcado por el tremendo secretismo. ¡Nadie se pronunció en ningún momento!

Bien es cierto que los compañeros de Fiesta hicieron un completo seguimiento a los invitados desde la Sala Las Vegas hasta la casa de Kiko Hernández. Pero, a pesar de todo, todavía no existe ningún tipo de confirmación de que la boda se haya llevado a cabo. Es por eso que Sálvame no ha dudado en aprovechar la ocasión para tratar de desvincularse ante una posible estrategia del tertuliano.

“Queremos dejarles muy claro que Sálvame no tiene nada que ver con lo que podría estar tramando Kiko”, comenzó diciendo Adela González, dirigiéndose a la audiencia. “No sabemos si lo que se ha celebrado ha sido una boda, un negocio, o que ha perdido completamente la cabeza”, añadió la presentadora.

Belén Esteban, muy molesta con Kiko Hernández: «Que no levante el teléfono y diga que no me parece vergonzoso»

