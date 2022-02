Beatriz Luengo hace tiempo que ya no se calla y dice lo que piensa tal cual es, a través de las publicaciones de su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la artista y actriz ha estallado contra los algoritmos de las redes sociales.

“Hoy me saltó esta publicidad en Instagram. Me encanta el “NATURAL” puesto en grande 🤣 A ver, que a mí me gusta un filtro que te arregla la vida y yo ahora, más todavía, que soy Masterchef Milk en la noche con mi bebé y mamá compositora de día, os diré que los filtros merecen hasta un agradecimiento en mi próximo disco”, comienza su texto en su última publicación.

Y añade: “Ahora bien, creo que ya nos estamos volviendo loquis. Que luego ocurren casos como El Estafador de Tinder o la Estafadora alemán, a número 1 en netflix y decimos: madre mía! La gente está fatal inventándose una vida, un status… pero es que estamos en la era de la percepción”.

Por ello, Beatriz Luengo se pregunta donde están los límites: “Y digo yo dónde está el límite entre lo que te mejora y lo que te vuelve otra persona? Donde está el punto entre la auto aceptación y esos filtros que te dejan listo para los likes y reconforta al que lo sube? Será que la percepción es lo que te hará conseguir el éxito más que lo bien que hagas tu trabajo? Es decir 4 Lamborghini en un post te harán llegar más rápido a chequear el canal de Spoti de un artista que una voz impresionante con una guitarra?”.

“Necesito una reunión con el señor algoritmo porque mientras el mundo dependa de él y la frialdad de sus números matemáticos, mientras se ponga en la misma balanza alguien queriendo hacer un bien social con alguien que haga memes por bullying estamos bien jodidos. No sé en qué momento dejamos el mundo en manos de una máquina inaccesible”, se pregunta la artista..

“Yotuel y yo sacamos una canción de amor hace 2 semanas en contracorriente con todo el mundo diciéndonos que el “amor bueno” no vende. “Disculpe señor por amar, ya si eso en la próxima me invento una vida” le dije. En fin, que el año pasado sacamos Patria y Vida y también nos dijeron que a nadie le importaba La Paz, que la guerra vende más”, confesaba.

No obstante, Beatriz Luengo ha demostrado que lo que le decían no era cierto: “Honestamente nos está yendo increíble entonces estoy aquí dándole vueltas a la cabeza y me apetecía deciros que la honestidad es parte de un algoritmo misterioso que hace que la gente se conecte. En fin, que quería animaros a hacer un poquito lo que os dé la gana ”, terminaba.

“El amor bueno no sé si vende, pero estoy segura de que no se puede comprar. Y eso es lo que lo hace realmente bonito y único», concluye el texto de la artista.