La victoria de Chanel en el ‘Benidorm Fest’ no ha estado exenta de polémica. Gran parte de los espectadores de La 1 de TVE se llevaron una sorpresa al ver como la intérprete de ‘SlowMo’ se convertía en la representante de España en ‘Eurovisión 2022’, y desde entonces, las críticas no han cesado. Unas críticas tras las cuales, innumerables artistas en salido en defensa de la joven, entre ellos, Beatriz Luengo.

«Soy mujer, compositora y la reivindicación es una parte fundamental d los proyectos q inicio, xq soy de las q creo q el arte es una puesta en escena de una situación a la q le podemos dar foco y debatirla. También soy bailarina,xq lo estudié en la misma formación que #chanel casualmente que es la “Royal Academy of Dance”. Conozco las dificultades q conlleva su propuesta,xq una cosa es cantar,otra bailar y otra es hacerlo a la vez SIN PLAYBACK y SIN DESAFINAR .Es por eso que ayer viví el festival con el corazón dividido”, comenzó a escribir Beatriz Luengo, mostrando su rabia con todas las críticas infundadas que había recibido Chanel.

“Ganó #Chanel xq ella era una propuesta más de la noche y tenía tantas posibilidades como los demás.NADIE contaba con ella como favorita en las quinielas. Me emocionó también saber q lleva 20 años luchando en el teatro,papeles pequeños,medianos y grandes, con la humildad q da el teatro. Los q conocemos el circuito de los musicales la conocíamos y era el típico caso de “wow Chanel es impresionante, una actriz 360” imagino q para muchos eso es irrelevante pq lo de 360 es solo un meme de Paquita Salas, pero no podéis imaginar el esfuerzo y trabajo q hay detrás de eso”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

Beatriz Luengo quiso recalcar lo importante que es que una persona como Chanel consiga una oportunidad así: “Para el q NO VE en Chanel una representación de nada ahí les dejo unas ideas: es una chica q representa a todos esos artistas del teatro q no se quejan y q son base fundamental de nuestra cultura, representa a esa persona q puso a su preparación una fecha ilimitada y siguió formándose con tanta fuerza y no xq la esperaba un estadio, como a Beyoncé, sino porque la esperaba un patio de butacas un miércoles por la tarde con 150 personas q querían simplemente ser felices en una función q les hiciera olvidar sus problemas”.

La artista también quiso destacar el gran trabajo que hicieron Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, artistas que en todas las encuestas previas al festival partían como las favoritas del público. “AMO las propuesta de @rigobertabandini ya que como sabéis los q habéis leído mi libro la reivindicación del pecho me parece fundamental y necesaria. ME ENCANTÓ ver a @tanxugueiras xq creo que han inspirado y llenado de orgullo a España entera con su propuesta”.

No obstante, Beatriz Luengo volvió hacer hincapié en el error que está siendo criticar a la ganadora, cuando ha demostrado que es una verdadera artista y una gran representante de España en ‘Eurovisión 2022’.

“Pero q Chanel no representa a nadie me niego a que se diga abiertamente y nadie saque el historial de esfuerzo de esta luchadora .Me niego ver tanto odio y tan poca solidaridad con una chica QUE NO ELIGIÓ EL SISTEMA DE VOTOS. Ahora q me critiquen pero seguiré luchando la intolerancia. Chanel cariño eres un orgullo”, concluyó Beatriz Luengo.