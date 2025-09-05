Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No es ningún secreto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular, que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 247 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo la Salcedo tiene un tenso enfrentamiento con el duque. De esta forma, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para dejarle claro que jamás, bajo ningún concepto, va a perdonarle la deuda. Así pues, le adelanta que va a hacer todo lo que sea necesario para conseguir su cometido, sin importar las consecuencias.

Por lo tanto, en plena discusión, le hace saber que Valle Salvaje va a volver a ser de su familia y, por ende, él se quedará sin nada. Una idea que lleva maquinando desde hace tiempo, y que por fin está a punto de conseguirlo. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente y exitosa historia han podido ser testigos de cómo Isabel no duda en acercarse hasta Ana para hacerle varias preguntas. Y todo para tratar de saber si realmente ella ha podido estar implicada, en mayor o menor medida, en el posible asesinato de Julio. Una situación verdaderamente tensa que pone en jaque a la mujer. De hecho, está tan al límite que, en cualquier momento, podría confesar toda la verdad, con todo lo que eso conlleva.

¿Qué sucede en el capítulo 248 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 5 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Matilde, finalmente, ha descubierto que Gaspar era hijo del duque. Por lo tanto, cambia de forma verdaderamente radical su percepción del que fue su esposo y, sobre todo, de quién fue realmente su suegra.

Por si fuera poco, vamos a poder ser testigos de cómo, entre tanto, Victoria se presenta en la Casa Pequeña en plena noche. Y lo hace más que decidida a darle a Mercedes el fatal destino que sufrió Pilara. Es más que evidente que corre muchos riesgos, pero no le importa asumirlos con tal de salirse con la suya. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.