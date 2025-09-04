No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, inevitablemente, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 3 de septiembre, los seguidores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 246 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo Rafael quiso aprovechar la ocasión que se le presentó para hacer una firme petición a Isabel. ¿En qué consistió, exactamente? En que comience a investigar quién sirvió la merienda durante la tarde de la trágica muerte de Julio. Como era de esperar, la gobernanta no tarda en poner al tanto a Victoria de esta petición que le ha hecho Gálvez de Aguirre.

En cuanto a Adriana, hemos podido ser testigos de cómo no ha dudado un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para exigir al duque que le dé su dinero, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Ana acaba poniendo en peligro el plan que ha establecido Úrsula. Por lo tanto, es un hecho que deben tomar medidas a la mayor brevedad posible para tratar de salirse con la suya. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos días, ese plan inicial comienza a tambalearse, hasta tal punto que podrían echar todo a perder en cuestión de segundos. ¿Lograrán su cometido, a pesar de todos y cada uno de los contratiempos?

¿Qué sucede en el capítulo 247 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 4 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo la Salcedo no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con el duque, dejándole muy claro que, bajo ningún concepto, le va a perdonar la deuda. ¡Es algo que tiene más que asumido!

Por lo tanto, le hace saber que Valle Salvaje va a volver a ser de su familia y que él se quedará sin nada. Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Isabel ha dado el importantísimo paso de interrogar a Ana respecto a su posible implicación en el asesinato. ¿Terminará contando la verdad, a pesar de las consecuencias? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.