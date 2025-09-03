Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 2 de septiembre, los más fieles seguidores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 245 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Luisa asume que jamás va a ser aceptada por la familia de Alejo, mientras que Pepa se ha visto obligada a comunicar su decisión final no solamente a Martín, sino también a Francisco. Lo que ni tan siquiera imaginaba que pudiese llegar a ocurrir es que iba a terminar recibiendo el beso de uno de ellos. Un gesto que le descoloca por completo.

En cuanto a la Salcedo, no ha dudado un solo segundo en enfrentarse como nunca antes no solamente al duque, sino también a Victoria. Y todo como consecuencia de sus tierras. A pesar de todo, se queda verdaderamente petrificada después de que Rafael le hace una confesión que, desde luego, no estaba en sus planes. Se trata de una información verdaderamente delicada que podría poner patas arriba la vida de la gran mayoría de protagonistas de esta historia. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, sobre todo en esta temporada que no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

¿Qué sucede en el capítulo 246 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 3 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Rafael ha hecho una firme petición a Isabel. ¿En qué consiste, exactamente? En que investigue quién sirvió la merienda la tarde de la muerte en Valle Salvaje. Solamente así van a poder esclarecer los hechos y señalar, de una vez por todas, al culpable de la muerte de Julio.

Así pues, la gobernanta no tarda en reunirse con Victoria para hacerle saber sobre el encargo del Gálvez de Aguirre. Por lo tanto, se ven obligadas a tomar drásticas decisiones para evitar que la verdad salga a la luz. Solamente deben ganar tiempo para intentar salirse con la suya, sin importar las consecuencias.

Todo ello mientras Adriana no tarda en exigir al duque que le dé su dinero, mientras que Ana, contra todo pronóstico, acaba poniendo en peligro el plan que previamente ha elaborado Úrsula. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.