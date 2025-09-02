No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 1 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 244 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Amanda, finalmente, decide despedirse de Valle Salvaje para siempre. Eso sí, antes de poner distancia, no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para evidenciar su cariño por Irene, y hacerlo delante de Bárbara. ¡Con todo lo que eso conlleva! Es más que evidente que no le importan en absoluto las posibles consecuencias, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente serie diaria que se emite en La 1 de Televisión española han podido ver cómo José Luis da de qué hablar. ¿De qué manera? Al ser consciente del grave y contundente encontronazo que han protagonizado Luisa y Victoria, da el importantísimo paso de presentarse en la Casa Pequeña ante Alejo. Este encuentro va a dar de qué hablar puesto que, a priori, muchos son los que están convencidos de que va a ser un tenso enfrentamiento entre padre e hijo. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que estamos ante uno de los puntos de inflexión más sorprendentes de esta recién estrenada temporada de la serie diaria. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 245 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo a Luisa no le queda otra opción que asumir que, haga lo que haga, jamás va a ser aceptada por la familia de Alejo. Pepa, por su parte, se ha animado a comunicar su decisión final tanto a Martín como a Francisco. Parece que, después de todo, ha llegado el momento.

Lo que ni tan siquiera imaginaba es que fuese a recibir el beso de uno de ellos. Se trata de un gesto que le ha dejado completamente descolocada, y no es para menos. La Salcedo ha tomado la firme decisión de enfrentarse no solamente al Duque, sino también a Victoria. Y todo como consecuencia de sus tierras.

Rafael, por su parte, no ha dudado un solo segundo en dejar a todos completamente sin palabras con una confesión verdaderamente impactante. Algo que va a dar de qué hablar, y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.