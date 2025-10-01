Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Leonardo hace una importante promesa a Bárbara
¿La cumplirá?
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 30 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 265 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo don Hernando no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tentar al duque con una propuesta de lo más suculenta. Y todo para asegurar, de alguna forma, su plena bendición ante el compromiso de Leonardo e Irene.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Rafael no ha dudado un solo segundo en utilizar una nueva estrategia para conseguir su plan. ¿En qué consiste, exactamente? En tratar de convencer a Ana para que le confiese todo lo que ocurrió la tarde en la que acabaron con la vida de Julio. Su cometido no es otro que tratar de remover la conciencia de la doncella, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Es un hecho que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta tercera temporada que tantísimo está dando de qué hablar, en mayor o menor medida.
¿Qué sucede en el capítulo 266 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 1 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Tomás continúa sin soltar prenda respecto a su presencia en el Valle. Esta situación provoca, inevitablemente, una profunda angustia en Luisa, puesto que no sabe cómo gestionar todo lo que está ocurriendo a su alrededor.
Por si fuera poco, Leonardo ha prometido a Bárbara que, bajo ningún concepto, va a casarse con Irene. Eso sí, el duque ya se ha hecho la idea de que eso es exactamente lo que va a suceder. Pero no todo queda ahí, puesto que Úrsula ha querido pedir a Ana un nuevo favor. Algo que le va a dejar completamente sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
