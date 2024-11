No es ningún secreto que Renacer está afrontando su recta final. Por lo tanto, Atresmedia está preparando el terreno para decir adiós, para siempre, a esa serie turca que tantísimas alegrías nos ha dado. Es el momento más que perfecto para dar la bienvenida a Renacer, la nueva ficción turca que promete no dejar indiferente a los espectadores de Atresmedia. Todos ellos van a tener la oportunidad de conocer la historia de Bahar, una mujer que no dudó un solo segundo en sacrificar todos y cada uno de sus sueños, así como su carrera de medicina, para ser ama de casa. Así pues, dio el paso de dedicarse en cuerpo y alma no solamente a su marido Timur, sino también a sus hijos Aziz y Umay. A pesar de todo, en un desmayo en la calle, Bahar acaba descubriendo que tiene una grave enfermedad por lo que su vida corre un gravísimo peligro.

Es por eso que, dadas las circunstancias, se ve en la obligación de luchar por una segunda oportunidad y, por ende, tratar de recuperar el control de su destino que hace años perdió por completo. A pesar de todo, Bahar no lo va a hacer sola puesto que va a contar con el incondicional apoyo de Evren, el médico que le salvó la vida. Además, va a ser él quien no dude un solo segundo en impulsar sus estudios de medicina. Por si fuera poco, Bahar también es apoyada por su hijo Aziz, que le anima de forma incondicional para que no se rinda en ningún momento y luche por sus sueños hasta el final. A pesar de su estado de salud y de las circunstancias tan complicadas que va a tener que vivir en los próximos meses, Bahar se arma de valor para seguir adelante a la hora de cumplir con todos y cada uno de sus sueños.

¿Qué sucede en el capítulo de Renacer que se emite hoy, lunes 18 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder conocer la historia de Bahar, una mujer que dedicó toda su vida a cuidar a su familia. La protagonista de esta nueva serie turca está casada con el doctor Timur, un hombre muy frío, serio y exigente. Además, tiene una relación extramatrimonial con la doctora Rengin. Fruto del matrimonio de Bahar y Timur nacieron nada más y nada menos que dos hijos.

Bahar se ocupa de todo lo que tenga que ver con su familia pero, a pesar de los esfuerzos que hace, solamente recibe burlas, duras críticas y malas palabras. Aun así, a pesar de la tristeza y el profundo dolor que siente, jamás ha perdido la sonrisa. En esta primera entrega, vamos a poder ver cómo Bahar se encuentra en una cafetería y, por circunstancias de la vida, acaba conociendo al doctor Evren.

Timur se inventa que tiene un viaje de trabajo pero, en realidad, se marcha unos días de vacaciones con Rengin para celebrar su aniversario. Ajena a lo que ocurre con su marido, Bahar acude a una tienda y acaba desmayándose. Es trasladada de urgencia al hospital y, por fortuna, quien le atiende es el doctor que conoció en la cafetería. Se va a convertir en un pilar fundamental en su vida. No te pierdas la nueva entrega de Renacer, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.