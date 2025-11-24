No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 21 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 721 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han observado cómo el Capitán de la Mata se ha visto incapaz de responder al puñetazo de Curro, puesto que Ángela aparece de un instante a otro. Martina anuncia su plan de marcharse unos días con una amiga. Aunque lo intentan, ni Alonso ni Jacobo consiguen retenerla, ni mucho menos. Todo ello mientras las cocineras están felices por la gran repercusión que ha tenido la última receta fallida de Madame Cocotte.

Un sentimiento que no comparte Vera, puesto que cree que Lope debería dejarse de juegos y actuar seriamente contra el ladrón. Toño y las cocineras se sienten incapaces de asumir la ruptura de la relación con Enora, por lo que cada uno la presiona de distinta manera. Manuel enfrenta a la joven por otro motivo, y es que le pregunta si ella sabía que don Lisandro era el propietario de la empresa de don Luis. Su respuesta no deja indiferente a nadie, ni mucho menos. Teresa se siente entre la espada y la pared desde que aceptó la propuesta de ser ama de llaves. Entre otras cuestiones, porque Cristóbal y Pía le dan consejos contradictorios. Todo ello mientras a Leocadia se le acaba el tiempo: no ha podido casar a su hija con Beltrán tras la fiesta de Lisandro. Ahora debe tomar una drástica decisión que puede llegar a cambiar la vida de Ángela para siempre.

¿Qué sucede en el capítulo 722 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 24 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel, decidido a conocer la implicación de Lisandro en la empresa de Don Luis, opta por enfrentarse a Enora. La joven niega saber nada sobre este asunto y, además, se muestra muy afectada por la acusación.

Manuel y Toño deciden esperar antes de actuar y averiguar si, en realidad, dice la verdad o miente. Candela y Simona siguen empeñadas en reconciliar a Enora y a Toño, pero no consiguen su cometido. Martina se despide de Adriano, Jacobo y Ángela pero, antes de marcharse, se da cuenta de que los niños tienen fiebre. Pía cuestiona la decisión de Samuel de dejar los hábitos por María Fernández. Pero también da un toque de atención a la doncella, al hacerle ver lo sumamente insensata que es esta propuesta.

Leocadia reprende a Teresa por un fallo doméstico que, en realidad, era de Petra. Lorenzo lee en el periódico el anuncio de su compromiso con Ángela quien, ante la presión de su madre, no tiene más remedio que aceptar su destino. El Capitán de la Mata humilla a Curro y este le persigue con una furia desmedida: está dispuesto a vengarse por el daño que le ha ocasionado Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.