No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 20 de junio pudimos disfrutar del capítulo 620 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, los espectadores han visto cómo Rómulo confirma a Alonso su intención de marcharse de palacio, mientras que Leocadia decide visitar a Ángela. A pesar de que la encuentra bastante desmejorada, se mantiene firme en su postura. Todo ello mientras Lorenzo opta por sugerir a la señora que hay otras tantas maneras muchas más efectivas para tratar de lidiar con la repentina rebeldía con la joven. ¿En qué estará pensando en esta ocasión, después de todo lo ocurrido en los últimos días?

Lejos de que todo quede ahí, Leocadia ha dado el paso de proponer a Lisandro algo realmente sorprendente. ¿En qué consiste? En celebrar una fiesta en palacio. Adriano y Catalina sorprenden a todos con su decisión definitiva sobre la aceptación o no del título nobiliario que les ha ofrecido el Duque de Carvajal y Cifuentes. Después de todo lo ocurrido, Esmeralda ha confesado a Curro su oscuro pasado en la Joyería Llop. A pesar de todo, la investigación experimenta un giro completamente inesperado, y todo porque sale a la luz quién es el propietario de la joyería. Por si fuera poco, Samuel se encuentra ayudando en las tareas de palacio. Así pues, dice a Leocadia que ha dado con Petra y que la readmita. Toño y Manuel toman la decisión de pasar la noche en el hangar, y no tardan en encontrarse con una misteriosa figura que se cuela en plena oscuridad.

¿Qué sucede en el capítulo 621 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 23 de junio?

De esta forma, los espectadores van a poder ver cómo el Duque de Carvajal y Cifuentes y Leocadia han puesto en marcha la celebración de una fiesta con el fin de conmemorar el título que se ha concedido. Adriano, lejos de mostrarse dichoso, está profundamente inquieto por la exposición que va a tener.

Lope ha compartido con Pía y Curro la auténtica relación entre Vera y el Duque de Carril, el propietario de la joyería Llop. Así pues, para tratar de encontrar respuestas, el cocinero se muestra decidido a infiltrarse en la casa del duque. Rómulo se sincera con Emilia, comunicándole que Alonso le ha ofrecido una casa para que se quede.

Él no ha dudado en rechazarla, puesto que su sueño es vivir junto al mar con la enfermera. Leocadia ha accedido a que Ángela regrese a palacio, aunque con ciertas condiciones que no han gustado en absoluto a la joven. Petra regresa de forma inesperada y con una actitud beligerante, puesto que está dispuesta a recuperar su trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.