La Promesa, con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias con más éxito en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 19 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 619 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, hemos sido testigos de cómo Curro se ha dado cuenta que haber desvelado su verdadera identidad a Esmeralda puede haber sido un gravísimo error. Aun así, es consciente de que no hay marcha atrás, por lo que debe actuar con rapidez para evitar dar otro paso en falso. La decisión de Ángela de acampar en los jardines sigue dándole problemas. En este caso, con la llegada de un catarro que ha comenzado a complicarse de la peor manera.

Ahora, más que nunca, su salud está en juego. La marcha de Rómulo ha empezado a aflorar entre el servicio de palacio, pero alguien de la planta noble no tarda en adivinar las verdaderas intenciones del mayordomo. Y lo hace antes que nadie. Lorenzo ha dado el paso de intentar mediar en el conflicto que mantienen Leocadia y Ángela, aunque sin mucho éxito. Eso sí, no puede dejar de admirar el tesón de la joven ante su madre. Jacobo está profundamente indignado por la situación que le está tocando vivir. Tanto es así que, en una charla con Martina, le hace saber que se siente muy frustrado por el asunto que tiene estrecha relación con el título que el Duque de Carvajal y Cifuentes ha querido entregar tanto a Adriano como a Catalina. Se trata de algo que, desde luego, no estaba en sus planes y le ha dejado completamente descolocado.

¿Qué sucede en el capítulo 620 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 20 de junio?

De esta manera, los espectadores van a poder ver cómo Rómulo, finalmente, ha hecho saber al Marqués de Luján su intención de marcharse a palacio. Leocadia, por su parte, ha dado el paso de visitar a Ángela y, aunque la ve bastante desmejorada, no duda un solo segundo en mantenerse firme en su postura. ¡No tiene dudas!

Lorenzo opta por sugerirle otras tantas formas de lidiar con la rebeldía de la joven. Todo ello mientras Leocadia propone al Duque de Carvajal y Cifuentes celebrar una fiesta en palacio. Adriano y Catalina sorprenden a todos con su decisión definitiva sobre la aceptación o no del título que le ofrece Lisandro.

Esmeralda se sincera con Curro respecto a su oscuro pasado en la Joyería Llop. Pero todo experimenta un cambio radical cuando descubren quién es el propietario de esta tienda. Samuel, que está ayudando con las tareas de palacio, comunica a Leocadia que ha encontrado a Petra y le pide que la readmita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.