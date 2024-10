No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente impactante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 452 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores han sido testigos de cómo los Marqueses de Luján se niegan en rotundo a que Manuel pida oficialmente la mano de Jana. Ésta, por su parte, no tarda en hacer saber a su amado que está completamente de acuerdo con sus padres. Así pues, para intentar acercar posturas, ha hecho una firme petición a la doncella. ¿En qué consiste, exactamente? En que le acompañe a una competición de aviación. Curro no tarda en intentar justificarse ante Jana por haber desvelado su secreto a Julia.

Catalina, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para lanzar un importante consejo a Martina. Y es que sonsaque al Conde de Ayala qué ha ocurrido exactamente con Margarita. En cuanto a la Duquesa de Carril, ha desvelado a Lope y Vera las sospechas que tiene respecto a Lorenzo. Éste, por su parte, ha dado el paso de interrogar a Lope. Y todo con el objetivo de tenderle una trampa para descubrir, de una vez por todas, la verdad. Marcelo ha estrenado la bicicleta y ha conseguido llamar la atención de una doncella llamada Raquel. Los dos acaban besándose, y Ricardo es testigo de esa escena. En cuanto a Pía, vemos que ha dado el paso de lanzar una advertencia tanto a Alonso como a Ricardo, y es que Rómulo está cada vez más enfermo. Así pues, hay que sacarlo de la cárcel antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué sucede en el capítulo 453 de La Promesa que se emite hoy, martes 29 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Jana y Manuel, finalmente, han tomado la decisión de asistir juntos a la competición. En cuanto a Petra, no tarda en hacer lo propio para que Cruz se entere de estos planes. El regalo del Conde de Ayala en palacio se convierte en razón de una constante tensión entre varios miembros de la familia.

Rómulo continúa entre rejas mientras su salud continúa debilitándose a pasos agigantados. Candela y Simona se quedan verdaderamente impactadas y sorprendidas al enterarse de que María Fernández está empezando a plantearse la posibilidad de romper su relación con Salvador. ¡Ninguna de las dos da crédito!

Es por eso que no dudan en hacer todo lo que está en su mano para tratar de solucionarlo. La Marquesa de Luján ha ordenado llamar a Ricardo. De esta forma, le exige directamente que le cuente qué ocurrió, realmente, con la madre de Santos. ¿Se animará a contar toda la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.