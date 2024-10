La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. De esta manera tan concreta, el pasado viernes 25 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, los espectadores fueron testigos de cómo Martina ha tomado una contundente decisión, y es apoyarse como nunca antes lo había hecho en la Marquesa de Luján. Lo que está claro es que la hija de Margarita está dispuesta a hacer lo que sea necesario para intentar encontrar las respuestas que necesita. En cuanto a Santos, ha aceptado la propuesta de Petra, que no es otra que hablar con la Marquesa de Luján para que sea ella quien investigue la misteriosa muerte de su madre.

Todo ello mientras Santos trata por todos los medios de interceder para que Vera recupere su puesto de trabajo. La Duquesa de Carril ha regresado a palacio y, en esta ocasión, es verdaderamente incapaz de esquivar a Lorenzo. La madre de Vera intenta justificarse, pero éste no acaba de creer en sus palabras. Por si fuera poco, observamos cómo el estado de salud de Rómulo empeora de forma vertiginosa, mientas que Curro se siente decepcionado y horrorizado al saber que Julia desveló su gran secreto a Jana. Así pues, al joven no le queda otra opción que tratar de justificarse con su hermana y, sobre todo, acepte sus disculpas. Curro ha empezado a ser consciente de que cometió un gravísimo error pero, sobre todo, una enorme imprudencia. Ahora, menos que nunca, tiene que salir a la luz esa información. ¡Podría tener gravísimas consecuencias, y siendo honestos, no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 452 de La Promesa que se emite hoy, lunes 28 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo los Marqueses de Luján se niegan en rotundo a que Manuel pida oficialmente la mano de Jana. Ésta, por su parte, hace saber al heredero del Marquesado que está de acuerdo con sus padres. Para intentar acercar posturas, Manuel hace una firme petición a la doncella.

¿En qué consiste, exactamente? En que le acompañe a una competición de aviación. Curro, por su parte, intenta justificar a Jana por qué ha desvelado a Julia que son hermanos mientras que Catalina ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para aconsejar a Martina. Parece que ha llegado el momento de que le sonsaque al Conde de Ayala qué ha ocurrido, exactamente, con Margarita.

La Duquesa de Carril se sincera con Lope y Vega respecto a las sospechas de Lorenzo mientras que el capitán de la Mata interroga al cocinero. Y todo con el objetivo de tenderle una trampa para descubrir toda la verdad. Marcelo estrena la bicicleta y llama la atención de Raquel, una doncella a la que acaba dando un beso. Una escena que acaba presenciando Ricardo. Pía, por su parte, advierte tanto a Alonso como a Ricardo que Rómulo está muy enfermo por lo que hay que sacarle de la cárcel lo antes posible. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.