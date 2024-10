La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una serie diaria que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado jueves 24 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 450 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo todos los trabajadores de palacio tienen una resaca terrible como consecuencia de la fiesta. A pesar de todo, no les queda otra opción que hacer grandes esfuerzos por cumplir con sus labores. Jana, por su parte, se muestra profundamente enfadada puesto que Manuel no ha contado con ella. Eso ha hecho que el joven heredero se vea obligado a hablar personalmente con sus padres y, por ende, se muestre más flexible.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Cruz, para sorpresa de todos, ha agradecido a Jana su participación. Todo ello mientras Catalina ha dado el importantísimo paso de pedir perdón a su padre. En un momento dado, y contra todo pronóstico, la joven acaba sufriendo un desvanecimiento. Julia ha confesado a Jana que es conocedora de que, en realidad, es hermana de Curro. Ésta, aunque sorprendida, no tarda en negarlo en absoluto. Por si fuera poco, Cruz ha anunciado a la familia una noticia verdaderamente inesperada que acaba afectando, de lleno, a todas y cada una de las personas que se encuentran en palacio. En cuanto a Rómulo, se encuentra cada vez peor por lo que no tarda en hacer una grave confesión a Pía. Él sí que es conocedor de la identidad del asesino de Gregorio. ¿Lo confesará antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 451 de La Promesa que se emite hoy, viernes 25 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Martina ha tomado la firme decisión de apoyarse en la Marquesa de Luján. La hija de Margarita se muestra dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para tratar de encontrar respuestas ante la compleja situación que atraviesa.

Santos, por su parte, ha aceptado la propuesta de Petra. ¿En qué consiste, exactamente? En que va a hablar con la Marquesa de Luján para que sea ella quien investigue la misteriosa muerte de su madre. Santos intenta mediar para que Vera recupere su puesto de trabajo mientras que la Duquesa de Carril ha regresado a palacio.

En esta ocasión, es incapaz de esquivar al capitán de la Mata. Éste no acaba de creerse la justificación culinaria de sus constantes visitas. Lejos de que todo quede ahí, Rómulo está en un estado cada vez peor mientras que Curro se siente horrorizado al saber que Julia desveló su secreto a Jana. Es por eso que al joven no le queda más remedio que tratar de justificarse con su hermana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.