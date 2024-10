La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado miércoles 23 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 449 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores han podido ser testigos de cómo tiene lugar la fiesta del servicio. En el último momento, aparece alguien que provoca que todos se queden verdaderamente impactados. ¡Y no es para menos! El Conde de Ayala continúa amenazando a Martina pero, ahora, también hace lo mismo con Margarita. Es por eso que a la señora no le queda otra opción que tomar una impactante y contundente decisión que va a marcar un gran punto de inflexión en su vida.

Lejos de que todo quede ahí, la audiencia de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española ha podido ver cómo la relación entre Vera y Lope sigue completamente estancada. Por lo tanto, al cocinero no le queda otra opción que dar un importante y peligroso paso. Es consciente de que, al pedir ayuda a la Duquesa de Carril, se la está jugando mucho. Pero dadas las circunstancias, no le queda otra opción. Por si fuera poco, podemos ver cómo Pelayo ha empezado a darse cuenta de las graves decisiones que ha tomado. Es por eso que el joven no duda en sincerarse como nunca con Ricardo, haciéndole conocedor de sus verdaderos sentimientos. Jana, por su parte, sigue sintiendo una profunda confusión respecto a la situación que está atravesando. Es más, un inesperado movimiento de Cruz ha hecho temblar los cimientos de la relación sentimental de Manuel y Jana.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, jueves 24 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo, tras la fiesta de los empleados de palacio, todos tienen una gran resaca. A pesar de todo, tienen que esforzarse para cumplir con su trabajo para evitar que haya represalias. Jana se muestra profundamente enfadada por el hecho de que Manuel no haya querido contar con ella.

El heredero del Marquesado de Luján no duda en hablar personalmente con sus padres, sorprendiéndoles por completo al mostrarse un poco más flexible en este asunto. Cruz, por su parte, ha agradecido a Jana su participación mientras que Catalina ha dado el importante paso de pedir disculpas a Alonso. En un momento dado, la joven sufre un preocupante desvanecimiento.

Lejos de que todo quede ahí, Julia ha hecho una importante confesión a Jana y es que sabe que ella es hermana de Curro. La doncella ha optado por negarlo en rotundo. Cruz hace saber a la familia una inesperada noticia mientras que Rómulo se encuentra cada vez peor. Es por eso que confiesa a Pía que sabe quién es, realmente, el asesino de Gregorio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.