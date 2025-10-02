Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Adriano, dispuesto a marcharse de palacio con sus hijos
Una decisión que ha generado mucha inquietud
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado miércoles 1 de octubre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 687 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la vuelta de Pía es cada vez más complicada, mientras que Leocadia interviene para evitar que Alonso se meta en este asunto. Más que inesperada fue la marcha de Catalina, pero la decisión que Adriano está a punto de tomar y que ha querido comunicar al Marqués de Luján. Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo la salud de Petra continúa siendo todo un drama. Es más, ni siquiera los constantes masajes de María Fernández consiguen paliar el dolor que está sintiendo. Curro y Ángela están dispuestos a todo por lograr disfrutar de un futuro juntos, puesto que, a pesar de todo, se niegan en rotundo a perder la esperanza. Leocadia siente una profunda decepción al ver cómo reacciona su hija cuando ésta trata de acercar posturas en la medida de lo posible. Lo que ninguna de las dos imagina es que esta conversación podría llegar a tener graves consecuencias a corto plazo.
¿Qué sucede en el capítulo 688 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 2 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Adriano ha empezado a plantearse la posibilidad de marcharse de palacio con sus hijos tras la partida de Catalina. Esto ha generado una alarma en toda la familia, como no podía ser de otra manera.
Lejos de que todo quede ahí, Manuel hace todo lo que está en su mano para recomponer su amistad con Toño. Es más, le promete que no seguirá investigando a Enora. En cuanto a Petra, sufre un gravísimo deterioro de salud que genera una enorme preocupación en sus compañeros. Federico enfrenta la verdad respecto a su padre, y se alía con Lope para proteger a Vera.
Pero no todo queda ahí, puesto que el servicio decide rebelarse contra el régimen de faltas impuesto por Cristóbal. Todo ello mientras Ricardo le suplica que Pía vuelva, aunque sin éxito. Los planes de fuga de Ángela y Curro peligran tras el chantaje emocional de Leocadia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
