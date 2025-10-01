No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 30 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 686 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Ángela tiene miedo de que Lorenzo tome represalias contra Curro, al descubrir sus intenciones de fuga. Leocadia ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para explicar al Marqués de Luján cuáles son todas y cada una de sus razones para hacerse cargo de la gestión de las tierras pero, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no logra convencer como esperaba a Alonso. ¡Ni mucho menos!

Ni Manuel ni Toño se han dado cuenta de que Enora ha vuelto a robar otro plano de sus diseños. Todo ello mientras el heredero continúa sin fiarse de ella. La desconfianza aumenta considerablemente tras comprobar que nadie en los alrededores conoce a la joven. El estado de ánimo de Adriano empeora tras la marcha de Catalina, mientras que Martina lo anima, mientras pide a Jacobo que la ayude en una gestión con el Patronato. Lejos de que todo quede ahí, Lope no ha conseguido impedir el encuentro entre Federico y Vera, pero sí le ha dejado claro al hijo del duque cómo es su padre en realidad. Federico hace saber a Vera que no cree que sea buena idea que regrese con la familia. Por su parte, Ricardo continúa con los remordimientos por la marcha de Pía, mientras que Cristóbal se siente desautorizado por el marqués, por lo que pide ayuda a Leocadia.

¿Qué sucede en el capítulo 687 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 1 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo la vuelta de Pía se muestra cada vez más complicada, mientras que Leocadia interviene para evitar que el Marqués se meta en el asunto. Inesperada fue la marcha de Catalina, pero también la dramática decisión que Adriano ha comunicado a Alonso.

Lejos de que todo quede ahí, la salud de Petra continúa empeorando de forma considerable. Es más, ni tan siquiera los masajes de María Fernández logran ayudarla. Curro y Ángela sí quieren un futuro juntos, por lo que dejan claro que no pierden la esperanza de poder cumplir su objetivo.

Leocadia no puede evitar sentirse profundamente decepcionada con su hija, puesto que, pesar de que intenta acercar posturas, no logra su cometido. ¡Ni de lejos! ¿Lo conseguirá antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.