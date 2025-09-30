No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 685 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo las aguas parecen volver a su cauce tras la marcha de Catalina. Aun así, una comunicación del barón de Valladares ha logrado despejar todas y cada una de las incógnitas. Manuel continúa sin tener ni la más mínima idea de qué esconde Enora, por lo que insiste en querer saber por qué cree que la joven no es de fiar.

Lejos de que todo quede ahí, de quien no se fía nadie es de Petra y su malestar, puesto que son varios los que descubren que la señora Arcos apenas está probando bocado, lo que genera una enorme preocupación entre los trabajadores. Quien se ha equivocado por completo es Cristóbal, sobre todo cuando el marqués se reúne con el mayordomo para exigirle que rectifique en una de sus decisiones más contundentes hasta la fecha. Curro siente un profundo dolor ante el complicado futuro que tiene Ángela. Hasta tal punto que el joven se ha visto obligado a arrastrarse ante el Capitán de la Mata, como nunca antes lo había hecho. Ella, por su parte, se siente profundamente abrumada tras la conversación tan reveladora que ha tenido con su madre, la señora de Figueroa.

¿Qué sucede en el capítulo 686 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Ángela tiene miedo de que el Capitán de la Mata tome represalias contra Curro al descubrir sus intenciones de escapar. Leocadia explica al Marqués de Luján sus razones para hacerse cargo de la gestión de las tierras, pero no logra convencerle.

Ni Toño ni Manuel se han dado cuenta de que Enora ha vuelto a robar el plano de uno de sus diseños. Aun así, el heredero del marquesado sigue sin fiarse de ella. La desconfianza aumenta considerablemente tras comprobar que nadie en los alrededores conoce a la joven. El estado de ánimo de Adriano empeora tras la marcha de Catalina.

Martina trata de animarle, mientras pide a Jacobo que la ayude con una gestión que tiene estrecha vinculación con el Patronato. Lope no ha logrado impedir el encuentro entre Federico y Vera, pero sí ha dejado claro al hijo del duque cómo es, en realidad, su padre. Él empieza a creer que no es buena idea que Vera regrese con su familia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.