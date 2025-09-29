La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 26 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 684 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Catalina continúa ausente. Es más, su sombra empieza a cernirse sobre palacio. Martina está cada vez más convencida de que el barón de Valladares tuvo algo que ver en la repentina marcha de su prima, mientras que Adriano y Alonso se muestran profundamente desesperados al no tener noticias de ella. Manuel se esfuerza por mantener la calma, incluso en el taller.

A pesar de que su mente no deje de divagar, entre sus dudas sobre Enora y lo ocurrido con su hermana Catalina. Ángela busca apoyo en Samuel, aunque él le pide diálogo y fe pero ella solamente encuentra el camino de la rabia. En un tenso encontronazo con Lorenzo, le lanza una durísima verdad con la que salen a la luz viejos fantasmas. Cada vez más acorralada, Leocadia intenta hacerla entrar en razón, sin saber que su hija ya ha empezado a organizar un plan para poder escapar. Cristóbal ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para imponer mano dura, a través de un sistema de faltas y amenazas de despido. Candela y Ricardo son las primeras víctimas de esta tiranía, mientras que Petra se siente cada vez más debilitada por el dolor. Tanto es así que ha sido examinada por el doctor Salazar, que le ha subido la medicación y le ha recomendado reposo.

¿Qué sucede en el capítulo 685 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie van a ser testigos de cómo las aguas parecen volver a su cauce tras el adiós de Catalina. Al fin y al cabo, una simple comunicación con el Barón de Valladares ha conseguido despejar todas las dudas. En cuanto a Manuel, continúa sin tener idea de lo que esconde Enora.

Aun así, está más que decidido a intentar averiguar qué esconde la joven y por qué no cree que es de fiar. De quien no termina de fiarse nadie es de Petra y el malestar que está sintiendo, puesto que son varias las personas que descubren que la ama de llaves apenas está probando bocado. No pueden evitar temerse lo peor.

El Marqués de Luján, por su parte, decide reunirse con Cristóbal para que rectifique en una de sus decisiones más contundentes. Curro siente un profundo dolor respecto al futuro de Ángela, hasta tal punto que se ve en la obligación de arrastrarse ante el Capitán de la Mata. La joven se siente abrumada tras una reveladora conversación con Leocadia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.