Después del éxito de ‘Don’t Be Shy’ junto a Karol G, Tiësto ha unido fuerzas con la cantante pop Ava Max, con un sencillo muy bailable titulado ‘The Motto’. Una canción que viene acompañada del videoclip que se estrenó en MTV Live MTVU y en la pantalla ViacomCBS de Times Square. También se puede disfrutar en YouTube desde el viernes.

El DJ, fiel a su estilo electropop, ha regalado a sus fans una canción que ha calificado como “el himno de la fiesta que nos mantendrá bailando hasta 2022, mientras cerramos este año loco”. Para ello, ha contado con la voz de Ava Max, la autora de la popular canción ‘Sweet But Psycho’.

“Ava es un talento joven tan emocionante y su hermosa voz agrega tanta profundidad a la canción: no puedo esperar a que el mundo escuche nuestra colaboración”, afirmaba Tiësto momentos antes de lanzar al mundo ‘The Motto’.

El videoclip, dirigido por Christian Breslauer cuenta con una gran producción. En él, podemos ver a la estadounidense transportarse en un ascensor a los años 20, donde revolucionará lo que parece una fiesta de la época. Con unas atrevidas coreografías, Max dejará estupefactos a los participantes de la fiesta, aunque finalmente conseguirá que se unan a sus bailes.

“Cuando Tiësto compartió este tema conmigo, me enamoré y no paraba de cantarlo. ‘The Motto’ es un tema de empoderamiento: es sobre no preocuparse, ser uno mismo, pasar un buen momento y que el mundo lo sepa”, dice Ava Max.

‘The Motto’ es el sencillo que sigue a la colaboración del DJ con la cantante de reggaetón Karol G, que ha sido un éxito mundial con más de 100 millones de reproducciones en plataformas como Spotify. De esta forma, Tiësto nos presenta el tercer sencillo del que será su próximo álbum. Antes de ‘Don’t Be Shy’ el DJ lanzó ‘The Business’, que obtuvo certificación de Platino en Estados Unidos y acumula más de 1.100 millones de reproducciones a la fecha.