Hace unos cuantos años, Ava Max apareció en la industria musical una artista que, desde luego, ha conseguido algo tan complicado como es marcar a toda una generación. Su punto de inflexión llegó en el año 2018, cuando comenzó su trayectoria profesional gracias a la cual se ganó el respeto y el cariño de sus seguidores.

Por si fuera poco, Ava Max fue la protagonista indiscutible de una de las canciones más escuchadas y reproducidas en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de nuestro querido ‘Sweet But Psycho’. Pero como era de esperar, la artista no ha querido quedarse de brazos cruzados y conformarse con este éxito.

De hecho, si hay algo que caracteriza su música es que jamás ha perdido su esencia pero, en cambio, siempre ha demostrado una clara evolución en todas y cada una de sus canciones. Algunas de ellas, con las que también ha conseguido marcar un antes y un después, son ‘Kings & Queens’, ‘So I Am’ o, incluso, ‘Everytime I Cry’. ¿Y quién logra olvidarse de ‘Tabú’ junto a Pablo Alborán? ¡Absolutamente nadie! Es ahora cuando Ava Max ha querido dar un paso más en su trayectoria.

Si hay algo que llama la atención de Ava Max es que siempre logra sorprendernos, ya que le encanta innovar. Por ese mismo motivo, no ha dudado un solo segundo en trabajar profesionalmente con dos de los DJs más conocidos a nivel mundial. Estamos hablando, por un lado, de R3HAB y, por otro, de Jonas Blue.

A través de sus redes sociales, la cantante anunció que estaba a punto de sacar a la luz una canción que llevaba por nombre ‘Sad Boy’. Lejos de que todo quede ahí, anunció que no estaba sola en este lanzamiento, sino que había trabajado con dos grandes DJs como son R3HAB y Jonas Blue. Por lo tanto, ¡las expectativas estaban por las nubes!

Después de todo, por fin ha salido a la luz y podemos confirmar lo que nos temíamos: Ava Max ha llegado para arrasar este otoño. ‘Sad Boy’ es uno de esos temas que, una vez lo escuchas, no puedes dejar de hacerlo una y otra vez. Lejos de que todo quede ahí, han conseguido sorprendernos con un ‘visual video’ con una temática cómic que no hace sino anunciarnos que el videoclip oficial está más cerca de lo que imaginamos. ¡Qué temazo!