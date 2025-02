‘Asuntos internos’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de La 1 de Televisión Española?

La 1 de Televisión Española piensa ir a por todas en esta temporada televisiva, y vaya si lo está dejando claro. La cadena no solo triunfa con sus programas, también lo hace con sus producciones audiovisuales. De hecho, recientemente, ha presentado a sus espectadores Asuntos internos, un thriller trepidante que no está dejando indiferente a nadie. La serie aterrizó de forma oficial el pasado 12 de febrero y su recibimiento no pudo haber sido mejor. Y es que, la emisión del primer episodio se convirtió en el estreno más visto del año en la cadena.

Tal y como se ha presentado, Asuntos internos es la nueva coproducción de RTVE, Mediacrest y Mediacrest El Clásico AIE. Sus creadores son Pedro García Ríos y Rodrigo Martín Antoranz y las directoras María Togores y Samantha López Speranza. Un equipo de élite que ha querido crear una ficción policíaca que estuviese inspirada en finales de los años 70, una época de transformación de la sociedad española. Pero, ¿de qué trata la nueva serie de La 1 de Televisión Española? ¿Cuántos capítulos tiene la producción? Realizamos un breve repaso por la comentada ficción.

¿De qué trata ‘Asuntos internos’, la nueva serie de Televisión Española?

Como comentábamos en líneas anteriores, la producción está ambientada en la España de 1979. Por aquellos años, el país sufría una clara diferencia de clases, barrios y las drogas estaban en auge. La corrupción formaba parte de la orden del día y los casos no dejaban de surgir. De hecho, el papel de la mujer estaba muy limitado en la sociedad. Pues, era muy raro ver a mujeres ejerciendo labores que hoy en día son muy comunes, entre ellos, de policía.

Pero, en Asuntos internos, los espectadores están teniendo la oportunidad de conocer a Clara Montesinos, una de las primeras agentes del país. Una profesión soñada para ella, pero que poco tardará en desilusionarla. Pues, nada es lo que parece.

Su objetivo es limpiar el barrio de la corrupción y la delincuencia, pero no será un objetivo fácil. ¿Sus compañeros la ayudarán en la causa? ¿Tendrá dificultades por ser mujer? ¿Conseguirá atrapar a los delincuentes? Sea como sea, lo que está claro es que Clara Montesinos se llevará muchas sorpresas, pero no todas agradables.

¿Cuántos capítulos tiene la serie?

El grupo de comunicación ha informado que Asuntos internos es una serie corta, pero intensa. De esta manera, cada semana, la audiencia tiene la posibilidad de ver un nuevo episodio de la ficción. Pero, ¿cuántas entregas componen esta ficción?

Pues, según se ha revelado, la producción de La 1 de Televisión Española está compuesta por un total de 6 capítulos. Una serie de episodios que se pueden ver cada miércoles, a partir de las 22:50h (hora antes en Canarias). Pero, en el caso de no poder verlo en horario prime time, la producción se encuentra disponible en RTVE Play.