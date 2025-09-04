No es ningún secreto que Elena Rodríguez, poco a poco y con el paso de los años, ha ido ganándose el cariño y el respeto de miles de seguidores de diversos realities de Mediaset. Saltó a la fama tras la participación de su hija Adara Molinero en Gran Hermano 17, puesto que era su fiel defensora en plató. Eso ocurrió hace ya varios años pero, desde entonces, no ha dejado de estar al lado de su hija en cada proyecto en el que ha estado involucrada. Y no solamente eso, sino que ella también ha tenido la oportunidad de participar en varios realities, como es el caso de Supervivientes 2020 o, incluso, GH DÚO 2. Ahora, se le ha brindado la oportunidad de regresar a los Cayos Cochinos de Honduras, como concursante de la segunda edición de Supervivientes All Stars. ¡Recordamos todos los detalles sobre su vida personal, pero también profesional!

La trayectoria profesional de Elena Rodríguez

Nació el 11 de julio de 1973 y, a muy temprana edad, tuvo a sus dos hijos, Aitor y Adara Molinero. No lo tuvo fácil, puesto que su relación con el que era su pareja por aquel entonces fue, cuanto menos, tormentosa. Por lo que tuvo que coger las riendas de su vida para sacar adelante a sus pequeños. De esta manera, durante muchos años, trabajó como operaria en un laboratorio farmacéutico.

Una labor que compaginaba, a la perfección, con la etapa en la que debía acudir a las instalaciones de Mediaset para defender a su hija en el plató de Gran Hermano 17. A pesar de todo, poco a poco y con el paso del tiempo, su carisma y su personalidad hicieron que se le brindase la oportunidad de participar en Supervivientes 2020, donde se convirtió en la undécima expulsada de la edición tras un duelo de titanes con su gran compañero de la edición, Jorge Pérez.

Tras poner punto y final a su paso por Honduras, Elena Rodríguez no se quedó de brazos cruzados. A pesar de ser un personaje público, quiso adentrarse en una nueva aventura. «Mi madre ha trabajado toda su vida en un laboratorio empaquetando y cargando cajas, y ahora ha obtenido la licencia para conducir un taxi», desveló Adara, y añadió: «Se levanta a las 6, día tras día, echando un montón de horas».

Por si fuera poco, cuatro años más tarde de su paso por los Cayos Cochinos, Elena Rodríguez participó en la segunda edición de GH DÚO, donde concursó con Asraf Beno. En esta ocasión, la madre de Adara Molinero logró convertirse en la cuarta finalista, siendo eliminada en la segunda semifinal del concurso.

Cabe destacar que Elena Rodríguez y su hija cuentan con un videopódcast llamado En las Mejores Familias, donde ambas charlan con sus invitados sobre cuestiones cotidianas. Ahora, Elena Rodríguez pone rumbo a Honduras para formar parte de la segunda edición de Supervivientes All Stars.

Su vida personal

Después de un tiempo en el que no tuvo suerte en el amor, Elena Rodríguez encontró a su media naranja. Se trata de Pedro Solà, un reconocido empresario catalán. Desde hace años mantienen una relación sentimental, y están tan enamorados que, en julio de 2024, la pareja dio a conocer la noticia de su compromiso matrimonial: «Sí, sí quiero y querré el resto de mi vida. Pedro Solà, lo eres todo para mí», escribió Elena en la publicación que realizó en su perfil de Instagram.