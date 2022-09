Antonio Orozco se suma a la lucha contra el bullying con este mensaje

Antonio Orozco se ha sumado a la lucha contra el bullying con este mensaje. Al artista catalán le conmocionó la historia de Izan, el niño con el que se han volcado las redes sociales, después de que su hermano denunciase el acoso que había sufrido por los niños de su colegio el día de su cumpleaños.

De esta forma, al igual que numerosos rostros muy conocidos de nuestro país, Antonio Orozco se sumó a la «fiesta de cumpleaños» para Izan organizada por Es.decirdiario, que consistía en mandar un vídeo felicitando al pequeño.

«Vi ayer la historia de Izan y como a tantos otros me encogió el corazón y me abrió los ojos. Hay héroes que no saben que lo son pero que tienen el superpoder de hacer que las cosas cambien», escribió el artista catalán en su cuenta de Twitter junto al vídeo.

Vi ayer la historia de Izan y como a tantos otros me encogió el corazón y me abrió los ojos. Hay héroes que no saben que lo son pero que tienen el superpoder de hacer que las cosas cambien. #felicidadesIzan #stopbullying pic.twitter.com/cwVVFhHLQt — Antonio Orozco (@antoniorozco) September 3, 2022

«Muy buenas, soy Antonio Orozco y estoy aquí para desearte un muy buen feliz cumpleaños y decirte que el mundo está lleno de gente maravillosa que es capaz de ver y ayudar muchísimo a los demás. Está lleno de héroes por todas partes, gente como tú», comenzó a decir el artista.

Y añade: «Que se preocupan por gente como tú, que se preocupa por y todos los que se necesitan un abrazo, un cariño, un ‘te quiero’. Así que, este va a ser el primer cumpleaños de tu nueva vida. Muchísimas felicidades. Un beso».

Como era de esperar, el vídeo se lleno de mensajes de sus fans agradeciéndole el bonito gesto que había tenido: «Me encantan sus palabras»; «Que termine ya. Con 50 años se lo que es en mi vestuario… y no poder realizar mi trabajo y darme de baja»; «Que acabe ya»; «Héroes por todo el mundo, pero tú eres el primero, Antonio. Olé tu esencia».