Antonia San Juan no acude habitualmente a un plató para hablar de su vida privada, pero esta vez acudió a ‘Corazón’, emitido en La 1 de Televisión Española, donde se encuentra su amiga Vanesa Romero y con quien se ha abierto para hablar de los momentos más difíciles y traumáticos de su vida. La actriz que interpreta a Estela Reynolds en ‘La que se avecina’ no puede presumir de una vida fácil.

Durante la charla que mantuvo con la actriz confesó que los primeros meses que vivió en Madrid tuvo que robar para poder comer, ya que no tenía trabajo ni dinero. Sin embargo, esto no es lo que más ha sorprendido a su compañera, ya que la protagonista de ‘La gran depresión’ estuvo a punto de morir a causa de unos problemas que se derivaron de una operación de apendicitis.

«Se había abierto el intestino y tenía una infección en los órganos. Entré directa a la UCI, donde estuve casi un mes. Mis padres vinieron directamente a despedirse porque me moría», reveló la también directora de cine sobre uno de los peores momentos de su vida. Por suerte, se recuperó y pudo contarlo. En esos momentos tan complicados tuvo un gran apoyo: Verónica Forqué. La actriz era su vecina cuando ocurrió y mantuvo una preocupación diaria por ella que agradece con todo su corazón porque le ayudó: «Me dijo ‘Tienes que ir al médico. Tú no puedes estar así’».

Otro de los temas que trató fue el amor, aunque en estos momentos la canaria se encuentra soltera. Aun así, no ha dudado en decir que ella dejaría todo por amor: «Si a mi mañana me dicen que el amor y el trabajo están donde estén, yo me voy”. No obstante, quiso destacar que lo que buscar es compartir la vida con una persona, pero que «tampoco busco relaciones esporádicas, porque no me apetece».