Mientras Telecinco ha comenzado a emitir la segunda parte de la temporada número 12 de ‘La que se avecina’ en abierto, los fans de la comedia vecinal ya esperan con ansia conocer el futuro de ‘Mirador de Montepinar’. Esto es todo lo que se sabe de la temporada 13 de la serie.

Todas las novedades de la temporada 13

Tras un 2021 en la que los seguidores solo pudieron ver la serie en Amazon Prime Video, muchos dudaban de la continuidad de la misma. A pesar de quedarse sin decorado, tras no llegar a un acuerdo con José Luis Moreno, el equipo tuvo que desmontar su decorados y buscar una solución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Caballero (@alber_caballero)

Alberto Caballero confirmó su futuro con un esperado mensaje en Instagram: «Montepinarianos, ya os podemos dar buenas noticias: vamos a grabar la T13 de #LQSA en 2022. Y la T14 en 2023. Y la T15 en 2024. Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio».

Aunque no todo son buenas noticias, ya que Víctor Palmero confirmó en 2020 que no estará presente una vez terminen los capítulos de la temporada 12. «Adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo» escribió para despedirse de Alba Recio, a la que califica como «uno de los personajes más especiales de mi vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Víctor Palmero (@victor.palmero)

Cuántos capítulos tiene la temporada 13 de ‘La que se avecina’

Es un dato que por el momento es imposible de saber, ya que por ahora la serie se encuentra en preproducción y en la escritura de guiones. Sin duda, el reto de los guionistas será afrontar el cambio de decorados y la práctica renovación de toda la serie.

Los nuevos actores de la temporada 13

Por ahora es algo que se mantiene en completo secreto, ya que ni los propios guionistas lo sabrán. La enfermedad de José Luis Gil, que interpreta a Enrique Pastor y sigue recuperándose de un infarto cerebral, será uno de los inconvenientes que el equipo tendrá que salvar.

Dónde se graba ‘La que se avecina’

A fecha de cierre de este artículo es algo que todavía no se confirmado. Contubernio, productora de la serie, se encuentra en estos momentos en pleno montaje del nuevo edificio tras tener que abandonar el plató en el que se grabaron las 12 temporadas anteriores.

Quién es el director de ‘La que se avecina’

Junto a Laura Cabellero, su hermano Alberto es uno de los creadores de la mítica serie de Telecinco. Ambos comenzaron a trabajar junto a José Luis Moreno en ‘Aquí no hay quien viva’, el éxito de Antena 3 que sirvió de precuela.

En su fichaje por Telecinco, los hermanos consiguieron independizarse de su tío y comenzaron a trabajar sin su supervisión. La ruptura de la relación es total, al menos de manera pública, ya que Moreno es el propietario del edificio en el que se ubicada ‘Mirador de Montepinar’ y que han tenido que desalojar por falta de acuerdo en el alquiler.

El ‘showrunner’ anunció recientemente que será padre junto a Miren Ibarguren, una de las actrices de la comedia. Ambos se conocieron durante el rodaje de ‘La que se avecina’ cuando la intérprete se incorporó para dar vida a Yolanda Morcillo.