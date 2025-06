La pasada noche del 19 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión del primer debate de Supervivientes 2025. El gran ganador de la edición ha sido Borja González. Por ello, y con los puestos de cada finalista claros, la organización del programa ha reunido a todos los participantes en un primer debate. Un reencuentro entre las celebridades donde el objetivo era zanjar las cuentas pendientes. Sin embargo, la gala comenzó de una manera completamente inesperada. Y es que, visto lo visto, los rumores eran ciertos. Anita Williams y Montoya ya no se dirigen la palabra y la relación entre ellos es nefasta.

Sandra Barneda, como maestra de ceremonias, le preguntó a la catalana si las informaciones eran ciertas. Una cuestión que la joven, de 27 años, respondió sin filtros. «Todo lo que se ha dicho no es cierto, pero el 80% sí, el otro 20% está mal explicado. No sé ni cómo estoy, estoy asimilando, pero estoy bastante decepcionada, aunque me lo esperaba», comenzó diciendo la cuarta finalista. Minutos después, Montoya entró en el plató y se mostró contundente con la que dice ser el amor de su vida. «No entiendo esa decepción, uno hace lo que siente, creo que sabe todo el mundo la situación que traída. Todo lo he hablado con ella desde el primer momento. Salgo de esa final y nos vamos cada uno con nuestras familias, es normal que cuando salga quiera estar con mi familia y ella también. Evidentemente, me voy enterando de cosas que no me gustan, pero me encuentro bien porque he sanado», dijo el sevillano.

Anita Williams explicó que, tras la final de Supervivientes, Montoya no se interesó en ningún momento por ella. «No pasamos la noche juntos, él la pasa con su familia y yo con la mía. No me sorprende porque no habíamos hablado, pero lo que si que me sorprende es que después de haber pasado dos noches juntos no me manda ni un WhatsApp», señaló la joven muy dolida.

La tensión entre ambos iba creciendo de manera considerablemente. Montoya acusaba a la catalana de no ser sincera y de contar la realidad a su gusto. Una serie de acusaciones que terminaron por romper a Williams. Por ello, cansada de la situación, soltó la bomba que terminó por hundir al sevillano. «¿Quieres que sea sincera?», le preguntó ella a Montoya.

Fue entonces cuando Anita Williams se dirigió hasta Makoke y confirmó la información que ellos mismos habían negado a capa y espada hace unas semanas. «Makoke, perdón, tenías razón, en Playa Misterio sí que hubo sexo, estoy harta de que no me entienda nadie, ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando», dijo.

Anita Williams, en el debate de ‘Supervivientes 2025’: «No voy a quedar de mentirosa»

Unas declaraciones con las que la ex participante de La isla de las tentaciones dejaba a todos sorprendidos. De hecho, Montoya no pudo evitar ocultar su cara de ‘tierra trágame’. «Me parece muy ruin, que lo demuestren. La estuve abrazando y dándole cariño. Tengo una familia, yo no tengo necesidad de callarme eso», negaba el sevillano. Sin embargo, Anita Williams no estaba dispuesta a soportar más acusaciones en su contra.

«No voy a quedar de mentirosa», dijo ella. «Creo que teníamos que contarlo, en este programa hay una audiencia y se tenía que contar la verdad», señalaba ella. Completamente rota, la catalana no pudo evitar romperse entre lágrimas. «Me has decepcionado porque es ruin, ruin», le reiteraba él. Una gala repleta de emociones donde hubo de todo, incluso, abandono del plató por parte de Montoya.