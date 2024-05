Ángel Llácer vuelve a ‘Tu cara me suena’ tras su ausencia: «Tu colitis me suena»

Buenas noticias para los seguidores de Tu cara me suena después de la ausencia de la semana pasada de Ángel Llácer por enfermedad. El presidente del jurado ha vuelto después de Silvia Abril le sustituyese el pasado viernes y lo hace un regreso con su especial estilo.

El catalán no estuvo en la gala del pasado viernes por culpa de una infección bacteriana, pero una semana después su silla seguía vacía al arrancar el programa. Para mantener el misterio, Manel Fuentes ha querido explicar que en ella no estaba ni su ocupante habitual, pero tampoco su sustituta de la semana pasada, por lo que era necesario buscar a alguien entre el público.

Para elegir a «el cuarto pasajero», como así le ha llamado, ha lanzado una pregunta al público para jugar a su particular ¿Quién es quién?: «Que se sienten todos los que no hayan tenido un virus estomacal en los últimos diez días».

En ese momento todo el público se ha vuelto a sentar en su lugar, menos el propio Llácer, que ha aparecido de la nada vestido con un disfraz lleno de flecos. Al grito de «presidente, presidente» ha bajado pisando a parte de los espectadores de las gradas hasta llegar al escenario.

«Que no es el Yeti, que va de bacteria», apuntaba el presentador ante el disfraz que tenía puesto y que seguro que no todos han entendido. «¿Pero usted qué comió para tener una bacteria?», ha preguntado el presentador intrigado.

Ahí, Llácer ha explicado que fue a Vietnam de vacaciones y que no hizo caso de la recomendación de que no comiese en según que puestos callejeros: «Y yo, como me lo como todo… entonces de ahí cogí una intoxicación, de esa me curé. Entonces yo volví de allí y el bicho ha vivido en mí hasta que se ha reproducido».

El presentador de Tu cara me suena ha querido saber más detalles y el jurado no ha querido ahorrarse ninguno: «Se ha reproducido en mi intestino y entonces he tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy». Carlos Latre no ha podido evitar la oportunidad y ha lanzado una de sus habituales bromas: «¡Tu colitis me suena!», ha dicho levantando las risas de todos.

Ángel Llácer agradece el apoyo tras su ausencia de Tu cara me suena

«Solo quiero agradecer a todo el mundo, a todos los mensajes…», pero en su intento de ponerse serio durante solo unos segundos no ha podido ni acabar la frase antes de partirse de risa. Ha sido Manel Fuentes el que ha tenido que echarle un capote y terminar el momento recordando que, además de Chenoa como presidente en la gala anterior, ha sido Carlos Latre el encargado de cubrir su puesto como profesor en los ensayos de los concursantes.

«No podemos alargarlo mucho porque yo tengo caca», ha dicho Llácer levantando las risas del público. Aunque se trataba de una broma, lo cierto es que el catalán pudo acudir a la grabación de TCMS, pero después ha tenido una recaída. Tal y como explicaron Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva, tuvo que regresar al hospital, esta vez en un centro de Barcelona.