¿Por qué no está Ángel Llácer en ‘Tu cara me suena’?: este es el motivo

Tu cara me suena sufre una baja muy importante esta noche en su jurado por la enfermedad de Ángel Llácer, su presidente. El catalán ha tenido que faltar a las grabaciones del programa debido a una importante problema de salud que le ha mantenido en el hospital varios días ingresado.

Los espectadores han visto con sorpresa como su lugar ha sido ocupado por una vieja conocida del programa como Silvia Abril, que ya participó en la cuarta edición dejando grandes momentos que ya han quedado para la historia. La actriz y cómica es una de las grandes amigas del espacio de imitadores, ya que ha vuelto en numerosas ocasiones para volver a subirse al escenario, por ejemplo con José Corbacho o imitando a su inolvidable Heidi con acento de Vigo.

¿Por qué no está Ángel Llácer en Tu cara me suena?

«Los médicos no sabían qué tenía, me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre… Estaban muy preocupados», dijo en una entrevista concedida a Cataluña Radio desde la misma cama del centro médico. Este problema le ha llegado después de un viaje de placer a Vietnam, donde todo apunta a que comió un alimenta en mal estado en un puesto callejero que le ha provocado una infección muy importante.

«Me han dado tres antibióticos y me tengo que quedar en el hospital durante una semana», aclaraba el artista. En la citada entrevista ya avisó de que no podría acudir a varias de las grabaciones, por lo que su ausencia sería de más tiempo del esperado: «Los martes grabo Tu cara me suena y hoy ya no he ido. Estaré dos semanas sin ir».

Pese a que su ausencia se notará durante dos programas, lo cierto es que Llácer ya está recuperado y ha reaparecido en El Hormiguero después de su mala racha de salud. El actor y director compagina las grabaciones del programa con su obra teatral, que representa en Madrid desde hace semanas, por lo que viaja a Barcelona para cumplir con sus compromisos como presidente del jurado para divertido de la televisión.

Esta ausencia será temporal, pero puede que no sea la única que los espectadores noten en el futuro. La presencia de Carlos Latre, el genial imitador, corre serio peligro después de que Telecinco haya anunciado su fichaje para la próxima temporada para presentar un programa que compita en el mismo horario contra El Hormiguero y David Broncano en su llegada a La 1.

🤝 Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con @Carlos_Latre que supondrá el regreso la próxima temporada del showman, imitador y presentador a @telecincoes con un nuevo formato para el access prime time producido en colaboración con la productora del propio Latre — Mediaset España (@mediasetcom) May 6, 2024

Convertirse en una cara de Telecinco le hará abandonar irremediablemente su colaboración con Pablo Motos y es muy posible que también deba hacerlo en Tu cara me suena, uno de los programas estrella de Antena 3 y que más audiencia roba a Mediaset.