Àngel Llàcer, ingresado de urgencia: ¿quién le sustituirá en ‘Tu cara me suena 11’?

Àngel Llàcer está viviendo un complicado momento de salud y eso le ha llevado a contar que está ingresado en un hospital de Madrid, ciudad en la que se encuentra representando el musical Los Productores. Este problema de salud le hará faltar a algunas galas de Tu cara me suena, por lo que tendrá que tener un sustituto. está viviendo un complicado momento de salud y eso le ha llevado a contar que está ingresado en un hospital de Madrid, ciudad en la que se encuentra representando el musical Los Productores. Este problema de salud

El pasado martes lo anunciaba en una entrevista concedida al programa El Matí, de Cataluña Radio, en una conexión desde la habitación de la clínica en la que se encuentra. «Tengo una bacteria que se llama shigella, que parece el nombre de una drag queen», contaba con humor.

Aunque ya se encuentra bajo supervisión médica, el actor y colaborador televisivo ha estado durante varios días bajo supervisión médica sin que se supiera qué tenía: «He tenido dolor en el estómago, heces con sangre y cada vez tenía más fiebre. Era un horror. Estaban muy preocupados».

Sus problemas comenzaron con un viaje a Vietnam, donde lo más probable es que sufriese una intoxicación alimentaria: «Cogí una intoxicación y me pusieron antibióticos durante cinco días, pero la bacteria se quedó». Es por esto que todavía tendrá que estar varios días hospitalizado y en observación para terminar de eliminarla de su cuerpo.

Àngel Llàcer no estará en Tu cara me suena en las próximas semanas

En la citada entrevista radiofónica también ha querido aclarar que no estará en el plató del programa debido a este problema, de esta manera quiere acabar con posibles rumores. «Los martes grabo Tu cara me suena y hoy ya no he ido. Estaré dos semanas sin ir, por que si no…», ha anunciado.

Según apunta Vertele, la productora del talent de famosos ha decidido que sea Silvia Abril su sustituta. La mujer de Andreu Buenafuente es una de las actrices cómicas más conocidas de nuestro país y que en su participación en el programa dejó un gran sabor de boca, aunque no estuvo cerca de ganar.

Hay que dejar claro que la ausencia de Àngel Llàcer no se notará hasta dentro de algunas semanas, ya que las grabaciones de Tu cara me suena se realizan con varias semanas de antelación y se pueden ver siete días antes de su emisión en televisión en la plataforma atresplayer.

Será en las próximas semanas cuando Silvia Ocupe su lugar y el presidente del jurado no esté presente. Esta noticia empaña el gran estreno que tuvo el programa el pasado viernes, donde consiguió un espectacular 24 % de share y reunió a 2.213.000 espectadores, superando ampliamente a De viernes, su competencia más directa, que se tuvo que conformar con un 10.7 % de cuota y 928.000 espectadores.