Ángel Cristo Jr, contundente con Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024’: «Has venido a ser un lastre»

El pasado domingo 17 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega del debate de Supervivientes 2024 presentada por Sandra Barneda. De esta forma, fuimos testigos de cómo tuvo lugar el Oráculo de Poseidón, en el que los concursantes podrían solucionar sus diferencias. Algo que, desde luego, no ocurrió con Ángel Cristo Jr y Carmen Borrego.

El equipo de Supervivientes 2024 decidió emitir unas imágenes en las que podíamos ver cómo los rifirrafes entre los dos concursantes eran cada vez más constantes. Fue entonces cuando Sandra Barneda no dudó en preguntar a Ángel Cristo Jr qué es lo que realmente necesitaba para poder tener una convivencia normal con el resto de sus compañeros de Playa Condena.

Él, como suele ser habitual, se mostró de lo más contundente: «Nada. Si es que yo, cuando tomo una decisión, soy súper claro», comenzó diciendo, y añadió: «Con esta gente no me voy a llevar nunca». Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo surgió un nuevo enfrentamiento con Carmen Borrego. Y todo porque Ángel Cristo Jr le hizo saber lo siguiente: «Aquí has venido a ser un lastre».

Como no podía ser de otra manera, la hija de María Teresa Campos no tardó en responder a su compañero en Playa Condena: «Yo soy un lastre bueno para este equipo, tú eres un lastre malísimo. Esa es la diferencia». Ángel Cristo Jr aprovechó la ocasión para incidir en algo, dirigiéndose a la mayoría de sus compañeros: «Yo con vosotros no quiero nada».

Esto provocó que Kike Calleja respondiese: «Y nosotros contigo tampoco». Ante estas palabras, quisieron saber el motivo por el que el hermano de Sofía Cristo fue a dormir con ellos la noche anterior, y él reconoció que era por «obligación». Unas palabras que hicieron que Miri estallase con su contra, acusándole de ser siempre el que crea conflictos con el resto de compañeros.

En nuevas imágenes, observamos cómo Ángel Cristo, Arantxa del Sol y Miri eran protagonistas. Sobre todo el concursante de Supervivientes 2024, que dejó a todos sin palabras por un comentario de lo más contundente: «Sois unos ladillas, la playa ladilla. ¿Sabes lo que es una ladilla? Unos pesados. Por eso me he afeitado, para que no os agarréis a nada».

Acto seguido, el hijo de Bárbara Rey aprovechó para dirigirse a Miri, asegurando que era nada más y nada menos que «el perejil de todas las salsas». Dadas las circunstancias, y en pleno directo, Carmen Borrego no dudó en tachar a Ángel Cristo Jr de «psicópata», a lo que Sandra Barneda le dio un toque de atención, pidiéndole «no decir según qué adjetivos».

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora del debate de Supervivientes 2024 recordó que el único objetivo que tenía el Oráculo de Poseidón era calmar las aguas y apaciguar los conflictos entre compañeros. Algo que Cristo vio imposible que ocurriese. Esto hizo posible que Carmen Borrego hablase una vez más al respecto: «Este grupo no le ha cerrado la puerta nunca a Ángel. Ángel está solo porque quiere estar. El grupo jamás le ha cerrado las puertas a Ángel y aquí están mis compañeros para decirlo».