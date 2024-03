Makoke, impactada al ver a Lorena Morote criticándola con Laura Matamoros: «Me he quedado flipada»

El pasado jueves 14 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, donde descubrimos que Lorena Morlote se convertía en la primera expulsada de la edición. Lejos de regresar a España, puso rumbo a Playa Limbo con Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Lo que nadie esperaba es que la íntima amiga de Makoke fuera a hacer tan buenas migas con la hija de Kiko Matamoros.

En el debate de Supervivientes 2024 del pasado domingo, presentado por Sandra Barneda, los espectadores pudieron ver nuevas imágenes de esos primeros días de Laura Matamoros y Lorena Morlote en Playa Limbo. Entre ellas, una conversación con Kiko Jiménez como testigo en el que no dejaban en muy buen lugar a la madre de Anita Matamoros.

«No me está defendiendo, yo he dicho que no», comenzó diciendo la primera expulsada de Supervivientes 2024. Fue entonces cuando dejó sin palabras a Laura y a Kiko con la siguiente afirmación: «No vale para defenderme». Algo que provocó que la influencer se arrancase a aplaudir: «¡Muy bien!».

Lorena Morlote y Laura Matamoros hablan de Makoke mientras conviven en ‘Playa Limbo’ #ConexiónHonduras2 https://t.co/8A3K0Inu0U — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2024

Lejos de que todo quede ahí, Lorena confirmó que Makoke, en realidad, iba a estar en plató como colaboradora, y que «tenía como a seis amigas para defender». Laura Matamoros se quedó extrañada ante esta afirmación: «De defensora de pelitos pobres porque, ¿de quién va a hablar? Makoke ‘multiamiga’ ahora de todo el mundo».

Por si fuera poco, la concursante de Supervivientes 2024 no dudó en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «El día que yo hable esto será un escrito. Makoke a la calle, ¡no tiene amigos!». Además, el equipo del programa mostró otras imágenes en las que Lorena Morlote preguntó a Laura si alguna vez vivió con Makoke, y ella le confesó algún que otro detalle sobre esos meses de convivencia. Ahora, a pesar de que la relación es nula, sí que existe cierta cordialidad porque, al fin y al cabo, «es la madre de mi hermana», reconoció Laura.

En plató, Makoke reconoció haberse quedado completamente sin palabras puesto que no se lo esperaba: «Me he quedado flipada». Acto seguido, añadió: «En esta productora saben que ella quiso que la defendiera, y yo dije que no». Eso sí, lo que más le ha dolido ha sido que Lorena Morlote dije a que «no valía» para defenderla: «Me ha impactado, será porque quiere hacerle la pelota a Laura de alguna manera. Me ha extrañado porque ella me lo dijo».

Entre los tantos motivos por los que Makoke se negó a defenderla en plató, además de por ser colaboradora habitual del reality, es por el vínculo tan estrecho que tiene con otros concursantes de esta edición. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la hija de Guti y Arantxa de Benito: «A Zayra la quiero muchísimo, casi ha sido para mí como una hija. No tengo ni idea de por qué ha dicho eso ni tantas cosas que dice».