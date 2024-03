Anita Matamoros habla, por fin, sobre el grito de «Makoke a la calle» de su hermana Laura

«Makoke a la calle es la frase» más repetida en las últimas semanas en platós de televisión y en redes sociales, un meme que popularizó Belén Esteban en 2018. Gracias a la magia de internet la frase ha vuelto y Laura Matamoros no ha perdido oportunidad de pronunciarla, algo de lo que su hermana Anita Matamoros no ha tenido más remedio que opinar.

La polémica en la familia de Kiko Matamoros parece no llegar nunca a su fin, siendo la influencer -que prefiere no hablar de estos temas- la última salpicada. Ha sido en su paso por la alfombra roja de los Premios Dial, celebrados en Tenerife, donde ha podido hablar del tema pasados unos días.

Laura Matamoros dedicándole el salto a la frase de makoke a la calle JJAJAJAJAAJAJAJ me estoy meando #ConexionHonduras1 pic.twitter.com/EfXyyOna7d — Salseo 💫 (@TVSALSEO) March 10, 2024

Aunque ella ha intentado desviar la conversación hablando de música y asegurando que su «sueño frustrado es haber sido una estrella del pop», aunque ha que recordar que se está interesando por el mundo de los djs. Pero no ha podido evitar hablar de la famosa frase y pronunciarse.

Anita Matamoros se pronuncia

«Al final, es una broma que hemos hecho todos, es un meme», ha reconocido. Por estas palabras se puede entender que hasta ella ha caído en decir esta frase que menciona a su propia madre. «Cuando lo hace una persona con la que tienes esa confianza o afinidad, deja de ser tan broma, pero no hay que crear una polémica y un drama de donde no lo hay», ha dicho, por lo que no parece que esté siendo nada agradable esta situación para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anita Matamoros Giaever (@anitamg)

Lo más destacable que es que las dos hermanas estuvieron juntas apenas dos días antes de que Laura viajase a Honduras y gritase ante millones de espectadores la famosa frase. «Es muy amiga mía. Hemos estado viviendo juntas los últimos meses, así que sé la ilusión que tiene y lo mucho que se ha preparado. Es mi ganadora y la apoyo totalmente», así ha aclarado ante los micrófonos de la prensa agolpada que tenían hasta ahora una gran relación.

Pese a todo, Anita Matamoros se alegra del paso de Laura por el programa: «Me hace mucha ilusión que esté viviendo esta aventura por segunda vez».

¿De dónde sale el famoso grito de Makoke a la calle?

La ‘culpable’ de esta frase es Belén Esteban, enemiga reconocida de Makoke, y que no ha dudado en los últimos años en posicionarse con Kiko Matamoros en sus conflictos con su ex mujer. Uno de los momentos en los que más se mojó fue durante la participación de la malagueña en GH VIP en el año 2018.

‘La patrona’ -como le gusta que le llamen ahora- de los gazpachos hizo una gran campaña para pedir la expulsión de su enemiga de la casa de Guadalix. Su técnica consistía en colarse en todos los vídeos posibles diciendo la frase «Makoke a la calle». Su trabajo dio fruto y fue eliminada en un duelo ajustado contra el Koala en la sexta edición del reality de famosos.

Las redes sociales son impredecibles y esta frase se ha convertido en una de las frases más utilizadas en TikTok en las últimas semanas, poniendo de nuevo a la madre de Anita Matamoros en boca de todos.