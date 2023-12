Anita Matamoros cambia las redes sociales por el mundo de la música

Anita Matamoros sigue brillando con luz propia. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha sabido asentar su carrera profesional y convertirse en una de las influencers más exitosas de nuestro país. A sus 23 años ha conseguido formar parte de la lista Forbes, la cual premia a los diez influencers más exitosos a nivel nacional.

Como creadora de contenido ha tenido la posibilidad de acudir a numerosos eventos importante. Así pues, a la lista se ha sumado, recientemente, la celebración especial de Ghd, la popular marca de herramientas para el pelo. Un encuentro al que acudieron numerosas celebridades y donde debutó como DJ.

View this post on Instagram A post shared by Anita Matamoros Giaever (@anitamg)

Al parecer, la joven conquistó a todos los presentes con temas muy conocidos de los 80 como All Night Long de Lionel Richie, aportando con ello un estilo disco. Un tracklist de canciones que hizo vibrar a celebridades como María Pombo, Laura Escanes, Dulceida, Anna Padilla y Laura Matamoros.

«Agradecida es poco por todos los mensajes que me habéis puesto!! Y a @ghdspain por dejar que debute y empiece a soltarme en su fiesta, Todo un honor!!!. Y también por el suport de mis compañeras. Me lo pasé increíble», escribió junto a la publicación. Pero, no ha sido la primera vez que Anita Matamoros lo ha dado todo como DJ. Tal y como compartió en sus redes sociales, en verano en fiestas de amigos o cumpleaños también se puso a los mandos con un estilo discohouse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Escuela INTED Madrid. Cursos DJ y PRODUCCIÓN (@intedmadrid)

Asimismo, cabe señalar que la influencer ha estado durante el último año dando clases en la escuela Inted de Madrid. Por ello, y tras adquirir los conocimientos necesarios para poder pinchar como una profesional, se ha puesto manos a la obra. Debido a ello, ha explicado un poco de cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Todo ello siempre animado a sus seguidores a probar el mundo de la música electrónica.