Andrea Bueno (‘La isla de las tentaciones 7’) estalla contra una conocida presentadora de Telecinco

Los fans de La isla de las tentaciones 7 saben que Andrea Bueno va pisando fuerte allá por donde va. La joven ha despertado mucha polémica por su paso por el programa grabado en República Dominicana, aunque fuese breve. Ahora, la malagueña ha vuelto ha hacerse viral en las redes sociales por un enfrentamiento que ha tenido con una presentadora de Telecinco tras hablar sobre ella en su programa.

Se trata de María Verdoy, la presentadora del programa Socialité, que realizó un reportaje acerca de la joven y su pareja. Y es que la periodista no dudó un solo segundo en afirmar que la relación de los malagueños «es lo más tóxico que he visto nunca porque ellos no son conscientes de esta toxicidad y eso es precisamente lo que define una relación tóxica». A raíz de este comentario, la joven ha querido responderle por redes sociales, cuestionando su profesionalidad e insultándola llamándole «cara espárrago». Y, como era de esperar, la presentadora no quiso quedarse callada y contestó a la ex concursante de La isla de las tentaciones 7 en pleno directo.

«Bueno, te digo a ti, porque el mensaje va para ti», se dirigía Andrea Bueno a la presentadora. «Te tendría que dar vergüenza hablando sin saber, llenándote la boca de tonterías», le acusaba la joven. Y es que en la respuesta a la malagueña citaban las palabras de una psicóloga que había analizado el comportamiento de la pareja diciendo «La dinámica de pareja sadomasoquista. Una dinámica en la que hay dos roles: una persona castiga a la otra y la otra persona ‘busca ser castigada’. Andrea, por algún motivo, tiene la necesidad de castigar.»

Es por esto que la presentadora se burló del comentario de «cara espárrago» de la joven en pleno directo comiéndose unos espárragos verdes: «¿Te refieres a espárragos blancos o verdes?». Fue a raíz de este gesto que la joven publicó un Tik Tok con otro mensaje para la presentadora: «Te he dicho ‘cara espárrago’, no que te comas un espárrago. Pero ahora, voy a cambiar y te voy a decir ‘cara culo’ para ver qué te comes en el próximo programa».

Y es que Andrea Bueno ya es conocida por ser tan directa y efusiva a la hora de hablar y esta vez no ha sido diferente, ya que ha estallado en redes sociales ya por segunda vez contra la presentadora del programa de Telecinco que habla de todos los cotilleos. Y ha sido precisamente en eso en lo que el equipo del programa le ha respondido cuando la joven le dijo a la presentadora que debía de ser «neutra». El equipo le contestó que ellos no son unos informativos, sino que opinan voluntariamente y de forma abierta sobre los programas y le aconsejaron que si no quería eso, no acudiera a uno de «los programas más vistos de la televisión».