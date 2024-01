Andrea Bueno se pronuncia sobre su participación en ‘La isla de las tentaciones’: «No sabía gestionar mi ira»

Una de las participantes de La isla de las tentaciones 7 que más ha enganchado al público del reality, Andrea Bueno, no tardó en abandonar el programa por sentirse sobrepasada por la situación. La experiencia pudo con ella y, tras su estreno, ha querido compartir sus vivencias dentro del programa y cómo la afectó personalmente.

«No me gustaría que me tuvierais de referente por lo loca que me volví en La isla», decía a través de sus redes sociales. Y es que la joven a causado sensación entre los espectadores del programa, aunque ella reconocía que su actitud había sido desproporcionada: «Mis comportamientos ahí se fueron, se fueron de crazy, perdí los papeles, no sabía gestionar mi ira y eso no está bien».

Ella misma instaba a que si alguien estaba pasando por algo parecido pidiese ayuda: «Si te pasa eso, busca ayuda, porque la vas a encontrar y, después de la tormenta, viene el sol», decía lanzando un mensaje esperanzador a sus seguidores. Además reconoció que sus actitudes no fueron normales: «En esos momentos que no gestionas la ira, que se te vaya la pinza… No, eso hasta un límite».

Uno de sus seguidores le preguntaba a través de Instagram cómo había vivido ella la experiencia del reality: «Mi experiencia fue una puta mierda con mayúsculas. Sufrí muchísimo, lo pasé fatal. Cuando me veo solo tengo ganas de abrazarme o de liarme a puñetazos conmigo misma y sacarme de allí. En ningún momento justifico mi comportamiento agresivo, pero con ayuda todo puede cambiar».

