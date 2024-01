Anabel Pantoja estalla por ‘GH DÚO 2’: «Yo hoy estoy en Guadalix y acabo durmiendo en el calabozo»

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más queridas de nuestro país. Tras haber formado parte del debate de GH VIP 8, ahora también participa en el de GH DÚO 2. Recientemente, la andaluza ha sido protagonista por una serie de mensajes en X (antes Twitter), mostrando su indignación por los comentarios que le estaban haciendo a Asraf Beno, marido de su prima.

Y todo porque el que fuera concursante de Supervivientes 2023 comentó que Isa Pantoja podría estar esperando un hijo suyo, ya que había tenido un retraso en su menstruación. Varios concursantes de GH DÚO atacaron a su compañero, acusándole de aprovecharse de la fama del apellido Pantoja. Es más, se han reído de sus dudas sobre si, finalmente, será padre o no.

Me acuesto porque me da pena que se premie el ataque gratuito, por salir en una revista o tener una pareja conocida.

Me parece súper injusto.

Por esa regla de tres los de la isla de las tentaciones ganan y son privilegiados por todo el apoyo.

No es justo.

Lo siento ☠️ — Anabel Pantoja (@AnabelPantoja00) January 16, 2024

Como era de esperar, Anabel Pantoja no se ha quedado callada. A través de su cuenta de X (antes Twitter), ha estallado: «Me parece injusto los comentarios dañinos y chungos respecto a una posible noticia de un bebé. Qué poca empatía». Además, se preguntaba por qué atacaban tanto a Asraf si jamás había presumido de formar parte de la familia Pantoja: «¿En qué momento ha dicho Asraf: ‘yo soy de esta familia’? ¿En qué momento ha dicho Asraf: ‘yo soy más que nadie’?».

Lejos de que todo quede ahí, la sobrina de la tonadillera fue mucho más allá: «Me da pena que se premie el ataque gratuito, por salir en una revista o tener una pareja conocida. Me parece súper injusto. Por esa regla de tres los de La isla de las tentaciones ganan y son privilegiados por todo el apoyo. No es justo. Lo siento».

Yo hoy estoy en Guadalix y acabo durmiendo en el calabozo. — Anabel Pantoja (@AnabelPantoja00) January 16, 2024

Aprovechando la ocasión, Anabel Pantoja ha querido mostrarse tremendamente contundente: «Yo hoy estoy en Guadalix y acabo durmiendo en el calabozo». De esta forma, dejaba claro hasta qué punto le estaban hartando las constantes e injustificadas críticas hacia Asraf Beno. ¡Pero eso no es lo único que ha indignado a la andaluza!

A través de unas historias en Instagram, se sinceraba sobre cómo estaba tratando Ivana Icardi a Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero: «Estoy que me hierve la sangre, ¿qué le pasa a Ivana? Estoy indignada. El aguante que tiene la señora Elena… yo no duro ni cinco minutos ante tantas provocaciones encerrada ahí… Me indigna que Ivana se moleste porque Elena la nomina, ¿qué esperaba? ¡Ubícate, tía! Es normal que te nomine y es normal que no quiera empezar contigo de cero, asúmelo».