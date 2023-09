Ana Obregón se sincera con Joaquín Sánchez sobre su intento de suicidio: «Lo tenía todo pensado»

Ana Obregón se ha convertido, indiscutiblemente, en la protagonista de la nueva temporada de Joaquín El Novato, el programa de Joaquín Sánchez en Antena 3. Ella iba a ser la encargada de enseñar al ex futbolista del Real Betis Balompié a convertirse en actor. Pero, antes de eso, la bióloga quiso sincerarse sobre cómo han sido estos últimos y dolorosos años de su vida.

Desde la pérdida de su hijo hasta la llegada de Ana Sandra, su nieta biológica. Entre otras cuestiones, Ana Obregón confesó que ese era el gran sueño de su hijo: ser padre aunque él ya no estuviera. Algo que el joven hizo saber a sus padres antes de morir: «Cumplir su deseo es lo que me ha perdonado la vida», reconoció la invitada.

«Cumplir su deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día de estos tres años» 💖 👉 Conocemos el lado más íntimo de Ana Obregón con @joaquinarte en #JoaquínElNovato. El jueves a las 22:45 horas no te pierdas el estreno en @antena3com. 📺 pic.twitter.com/pZMPGqXPpW — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) September 13, 2023

Pero si hay algo que ha dejado completamente sin palabras a Joaquín Sánchez ha sido saber que Ana Obregón estuvo a punto de quitarse la vida. La actriz comenzó a explicar la situación que le llevó a dar ese paso: «Es duro recordarlo… No recordarlo, porque desgraciadamente hasta que ha nacido Anita, mi imagen era esa, la última vez que vi a mi hijo. Se lo llevaron y, como yo había estado abrazada a él hasta el final, se lo tuvieron que llevar».

«Yo llegué al apartamento que había cogido en Barcelona, estaban mis hermanas que vinieron desde Madrid. Era un apartamento donde solo iba a ducharme porque no me separé de mi hijo en los casi cuatro o cinco meses que viví en el hospital con él», continuó diciendo Ana Obregón, visiblemente afectada.

«El último mes vino también el padre. Llegamos al apartamento y yo había cogido un piso tercero. Me acuerdo cuando, dos días antes nos dijeron que no había solución, te lo juro, miré desde el tercer piso y dije ‘no es suficiente altura’. Entonces me cambié al séptimo», continuó explicando la actriz.

Fue entonces cuando reconoció lo siguiente a Joaquín Sánchez: «Lo tenía todo pensado. Todo. No podía aguantar ese sufrimiento. No podía aguantar el dolor. No podía. Entonces me encerré en la habitación. Yo ya le había dicho a Alessandro o a mis hermanas, no lo recuerdo bien, ‘si le pasa algo a Aless no os preocupéis por mí, porque no voy a sufrir un minuto. Me voy, me voy con él’».

Por si fuera poco, Ana confesó que «ese pensamiento lo he tenido desde que nació, ¿eh? Fíjate. Desde que nació yo lo pensaba. Todos los padres pensamos ‘si le pasa algo a mi hijo…’». Joaquín Sánchez continuó la frase: «Yo me voy detrás». La invitada asintió, y quiso continuar explicándose.

«Me acuerdo que me encerré, salí al balcón y es que no tenía ni miedo ni nada, es que yo me quería ir con él. Alcé una pierna y entonces llamaron a la puerta, fue justo Alessandro. Él no lo sabe. Estaban mis hermanas llorando en el salón, me estaban esperando a que fuera con ellas. Fue llamar a la puerta y eso me hizo volver a una realidad que yo no soportaba», reconoció la bióloga.

«Pero paré. Fue Alessandro el que, sin darse cuenta, me salvó la vida en ese momento», aseguró. Acto seguido, recordó unas palabras que le dijo, en ese momento, el padre de su hijo: «Ana, acuérdate de lo que nos ha pedido Aless. Tienes una misión». De esta manera, Ana cuestionó lo siguiente al ex futbolista: «¿Cómo no lo voy a cumplir? ¿Qué hago?». Sin duda, una confesión que no ha dejado indiferente a nadie.