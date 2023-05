Ana Obregón ha dado la sorpresa. Este miércoles 31 de mayo, a las 8 de la mañana, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas junto a su nieta Ana Sandra. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa, incluso al propio Alessandro Lequio. Algo que él mismo ha confesado en El programa de Ana Rosa.

“Yo no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida”, aseguró el tertuliano al ver las imágenes de Ana Obregón en Madrid junto a Ana Sandra. Estas palabras han hecho pensar a la audiencia que, dadas las circunstancias, la comunicación entre los padres de Aless no ha sido del todo fluida en los últimos meses.

En un momento dado, Joaquín Prat no tardó en aprovechar la ocasión para lanzar una pregunta muy esperada: “¿Vas a conocer a tu nieta?”. La respuesta de Alessandro Lequio no tardó en llegar: rehusó responder. El presentador quiso insistir, pero el tertuliano quiso ser muy tajante en este asunto: “No te respondo porque no voy a hablar de nada relacionado con mi hijo”.

Alessandro Lequio, tras la llegada de su nieta a España: «No sabía que llegaba hoy. Bienvenida» #AR31M https://t.co/3ZnKKhmJjE — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 31, 2023

Por lo tanto, y como era de esperar, la respuesta de Alessandro Lequio hace que quede en el aire si, realmente, va a conocer a la que es hija biológica de Aless, su hijo. Lejos de que todo quede ahí, en El programa de Ana Rosa se ha tratado de algo más: el tsunami mediático al que se va a enfrentar la actriz en las próximas semanas.

A pesar de querer permanecer en silencio en este asunto, Alessandro Lequio intervino para dejar claro que Ana Obregón sabe muy bien todo lo que hace y cómo lo hace. “Ella no es estúpida”, espetó. Acto seguido, el tertuliano añadió: “Sabía perfectamente que se iba a crear un estado de opinión. Era muy consciente de todo”.

El presentador de El programa de Ana Rosa no ha querido pasar por alto un detalle. Y es que el nacimiento de la pequeña Ana Sandra parece que solamente afecta al entorno de la actriz. Esto nos hace ver que, desde luego, la familia de Lequio está completamente al margen de esta situación.