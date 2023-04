Ana Obregón tiene preparado un bombazo: su primera entrevista en televisión tras ser abuela

Ana Obregón, inevitablemente, se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad. Y todo tras el nacimiento de Ana Sandra, su nieta, a través de gestación subrogada en Miami. Una decisión que, como era de esperar, está dando muchísimo de qué hablar. Tanto es así que se ha convertido en un tema de debate para los políticos de nuestro país.

El pasado jueves 13 de abril, tras la entrevista de Belinda en El Hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad. En la mesa se encontraban Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y María Dabán, que ocupó la silla de Tamara Falcó ya que ésta no pudo acudir por enfermedad. Antes de empezar a tratar varios asuntos, el presentador quiso preguntar a los colaboradores sobre cómo habían pasado la Semana Santa.

Nuria y Juan, por su parte, hablaron de sus vacaciones por Nueva York. El escritor aprovechó la ocasión para dar a conocer una anécdota que les ocurrió justo antes de poner rumbo a Estados Unidos. “Estaba Nuria leyendo el ¡Hola! con la noticia de Ana Obregón sobre su viaje a Miami a por su nieta. Me miró y me dijo que eso le había abierto una puerta”, aseguró, entre risas.

La presentadora no tardó en aclarar que se trataba de una simple broma. Acto seguido, comentaron que la Ministra de Justicia se mostraba dispuesta a tipificar la gestación subrogada como tráfico de personas. Cristina Pardo se pronunció al respecto: “Pienso que todo lo que se diga estos días no cuenta para nada. No van a legislar la gestación subrogada a las puertas de unas elecciones”.

Es entonces cuando Pablo Motos quiso aprovechar la oportunidad para dar una exclusiva en El Hormiguero: “Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón, porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí, pero puede que no venga”, confesó.

De esta manera, sería la primera entrevista que la actriz daría en televisión tras haber sido abuela de Ana Sandra, hija del fallecido Aless Lequio. Recordemos que, hace tan solo unos días, David Broncano también quiso invitarla a La Resistencia. ¿Dará el paso Ana Obregón o preferirá mantenerse en un segundo plano tras la entrevista en la revista ¡Hola!? ¡Solamente el tiempo dirá!