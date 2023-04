‘La Resistencia’: David Broncano invita a Ana Obregón al programa

Una noche más, La Resistencia regresó a Movistar + con una nueva entrega. El programa presentado por David Broncano siempre sorprende, y en esta ocasión, no se resistieron a hablar de uno de los temas que más titulares ha acaparado durante las últimas semanas.

Ana Obregón ha protagonizado numerosas noticias en las últimas semanas y en La Resistencia tampoco se resistieron a hablar de ella. «No me gustan mucho los magos porque se ganan la vida a través de la mentira y el engaño. No hacen magia, hacen trucos de magia», señaló Jorge Ponce en la entrega del programa de este miércoles.

Tras estas palabras, Jorge Ponce comentó que «la magia existe y lo rodea todo, por ejemplo, puede hacer cosas imposibles como que un bebé nazca de una madre que no es su madre, porque su madre es su abuela…», añadió el colaborador.

La magia 𝗦𝗜́ existe pero no la hacen los magos. pic.twitter.com/sA6jA6Zw7V — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 12, 2023

El comentario del colaborador logró arrancar la risa del público y del presentador de La Resistencia, debido a que todos los presentes identificaron en el comentario a Ana Obregón. «Todo eso ha sido gracias a la magia del dinero», añadió Jorge Ponce.

Tras escucharle, David Broncano le preguntó a Ricardo Castella si habían invitado a Ana Obregón al programa: «Quiero entrevistarla», admitió el presentador. El director de La Resistencia le respondió que, «aprovechando esto, me parece buen momento para invitarla».

«La invito», dijo David Broncano mirando a cámara y señalando con el dedo, a lo que Ponce exclamó: «¡Y que se traiga a la niña también!». Sin embargo, Broncano le dijo que a la pequeña no podía entrevistarla porque «tendrá poderes…», exclamó entre risas.