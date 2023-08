Quién es Celia Vega-Penichet, la joven que se hará cargo de la nieta de Ana Obregón cuando ella muera

El nacimiento de la pequeña Ana Sandra supuso una autentica bomba mediática a nivel internacional, de eso no cabe la menor duda. La nieta de Ana Obregón nació el pasado mes de marzo a través de un proceso de gestación subrogada en Miami. Un llegada al mundo por la que familiares de la actriz como Celia Vega-Penichet no dudaron en cruzar el charco para recibirla con los brazos abiertos.

Mucho se ha especulado, desde entonces, sobre el futuro de la niña. Pues, actualmente, Ana Obregón es la encargada del cuidado y la crianza de su nieta. Sin embargo, a sus 68 años, es normal que la actriz ya haya querido asegurar el futuro de Ana Sandra y de la que será su próxima tutora legal en el caso de que a ella le pase algo.

Tal y como explicó en su entrevista a Hola!, la actriz aclaró que ya tiene el testamento hecho y que si le pasase algo sería su sobrina, Celia Vega-Penichet, quien se haría cargo de Ana Sandra. »(…) ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras. (…) Todo está pensado desde el minuto uno», comenzó explicando.

«Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella y le he dicho: ‘Ya está en el testamento: cuando yo no esté, tú vas a cuidar de Anita’», sentenció. Sin embargo, y debido a su anonimato, el nombre de Celia Vega-Penichet es completamente desconocido para la prensa.

¿Quién es Celia Vega-Penichet?

Celia Vega-Penichet es la madrina de la pequeña Ana Sandra y siempre fue considerada como una hermana para Aless Lequio. Nacieron el mismo año y siempre tuvieron una relación muy especial. De hecho, ella fue una de las personas que acompañó al hijo de Ana Obregón durante el tratamiento de la enfermedad en Estados Unidos.

Estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas y, actualmente, trabaja en una gestoría de Madrid como responsable de estructuración y ejecución de fondos. Tiene 31 años y siempre se ha mantenido alejada del ámbito público debido a que prefirió mantener su vida en el anonimato.

Pero, lo que sí se hizo pública fue la noticia de la cancelación de su boda con Julio Jiménez-Blanco. La pareja decidió dar un paso más y pasar por el altar, pero, a pocos meses de la ceremonia, anularon todo debido a diferentes problemas derivados del desgaste de la relación.