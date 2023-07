Ana Obregón prepara su bombazo del verano. Está confirmado y dará la vuelta al mundo

Cuando parecía que había pasado al tormenta, Ana Obregón se ha puesto manos a la obra para preparar un trabajo que dará mucho de qué hablar. La actriz y presentadora considera que se han cruzado los límites al tratar su caso. Estamos haciendo referencia al proceso de gestación subrogada que siguió para traer al mundo a Ana Sandra Lequio, hija del fallecido Aless Lequio. Todavía hay muchos asuntos sin resolver. En su momento dio una rueda de prensa, pero se negó a aclarar ciertas preguntas.

Ana Obregón quiere que su nieta lleve una vida lo más tranquila posible y no está dispuesta a esconderse de nadie, por eso está haciendo una vida normal. Eso sí, tiene en cuenta que es un rostro muy popular y que todos sus movimientos están estudiados al detalle. Por ese motivo ha dado un paso adelante y ha decidido firmar un nuevo contrato que ensombrecerá a la noticia del momento, es decir, a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Ana Obregón atraviesa una situación concreta

La ex de Alessandro Lequio sorprendió a todos al dar una entrevista en su revista de cabecera para explicar la decisión que había tomado. Una conocida agencia descubrió que había viajado a Miami para recoger a su nieta, una niña nacida mediante un proceso de gestación subrogada.

En su momento hubo mucha expectación porque el público pensó que quería volver a ser madre, así que no tuvo más remedio que dar explicaciones. “Lo que nadie sabe es que esta niña no es mi hija, es mi nieta”, desveló. Según su relato, Aless Lequio quería tener hijos y no pudo cumplir su sueño, así que ella le prometió que llevaría a cabo su plan.

Ana Obregón escribió un libro, ‘El chico de las musarañas’, y en el último capítulo habla de esto. Lo define como un “pacto secreto” que solamente conocía ella y Aless Lequio. Algunos consideran innecesario que dé tantos detalles, pero este asunto genera mucho interés y el interés se traduce en euros. La actriz ha asegurado que gran parte de lo que está ganando lo ha donado a la Fundación Aless Lequio para ayudar a la investigación contra el cáncer.

La gran noticia de Ana Obregón

La presentadora, al ver que todavía hay muchas dudas encima de la mesa, ha aceptado la nueva propuesta que le han hecho en ‘¡HOLA!’, su publicación de confianza. Va a vender una nueva entrevista explicando qué ha pasado, cómo se siente y cómo está siendo su nueva vida. “Por fin me he quitado el luto, que nadie se ha dado cuenta”, desveló cuando estaba en Miami. Tardó mucho en regresar a España, pero ha vuelto pisando fuerte y decidida a reconquistar su trono en la crónica social.

¿Corre peligro Tamara Falcó?

Lo más llamativo de todo esto es que las apuestas ya están sobre la mesa. Los expertos en corazón creen que la exclusiva de Ana Obregón podría eclipsar a la que dio Tamara Falcó en su boda con Íñigo Onieva. La periodista Pilar Vidal asegura que esta noticia es la mejor pagada hasta la fecha. Algunos medios hablan de un millón de euros, pero ¿cuánto cobrará Ana por hablar de su bebé? Ana Sandra Lequio es toda una estrella. Su abuela publica muchas fotos de ella en Instagram.