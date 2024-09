Ana Obregón se rompe en ‘Y ahora Sonsoles’: «A mi hijo no me atreví a decirle que no iba a vivir»

Si Chenoa se emocionaba al recibir la llamada de su amigo Àngel Llàcer tras su concierto en Madrid después de mucho tiempo sin salir a un escenario a cantar, hubo otra persona en Y ahora Sonsoles que tampoco se pudo reprimir al escuchar su relato. Ana Obregón se encontraba en el plató en el momento en el que el actor y jurado de Tu cara me suena recordó que en varios momentos llegó a tener claro que moriría por culpa de una bacteria que entró en su cuerpo durante un viaje a Vietnam. Esas palabras golpearon a la colaboradora, que ha revivido por unos minutos la enfermedad y el trágico final de su hijo Álex, fallecido en el año 2020.

El catalán llegó a decir ‘adiós’ a los suyos en varias ocasiones después de que los médicos dejasen claro que su situación era muy grave, llegando a tener una desgarradora conversación con su madre. «No quería irme sin decir adiós. Intentaba animar a mi madre, aunque estaba decidido a morirme», contaba Llàcer ante el rostro conmocionado de todos. Esas palabras han sido muy duras para todos, pero especialmente para la protagonista de Ana y los siete, que no podía aguantar las lágrimas. «Perdóname. Es muy difícil para mí. Ese momento con tu madre lo entiendo perfectamente. A mi hijo no me atreví a decirle que no iba a vivir», ha dicho tapándose la cara para evitar que los espectadores la viesen llorar.

La colaboradora vive ahora un momento de felicidad tras la llegada de Ana Sandra, su nieta e hija de Álex, con la que ha recuperado la alegría. «Hay que coleccionar esos momentos con las personas que quieres. Vamos muy rápido. Coleccionamos cosas, pero lo que realmente importa son esos momentos», ha querido aconsejar a todos.

«Las lágrimas sanan el alma. Cada vez que lloro es porque sé que la vida es única. Por favor, estad con las personas que queréis y dedicadles tiempo. Cuando te vas, es lo único que te llevas», ha terminado para intentar no llorar ante las cámaras.

Àngel Llàcer, ya recuperado

El actor tuvo que dejar su puesto como jurado de Tu cara me suena en mitad de la edición después de varias entradas y salidas del hospital, por lo que tuvo que ser sustituido por Santiago Segura. Pese a que dejó claro que no pensaba que sus amigos estuvieran preocupados por él en un momento así por haber dejado de lado su vida por culpa del trabajó, su amiga Chenoa estuvo siempre pendiente de su estado.

«Estás guapo y espectacular, y te voy a seguir dando la brasa con los gifs», le decía al recordar que siempre intentaba animarle durante su estancia en el hospital. Ya recuperado, se espera que pueda estar en la próxima edición de Tu cara me suena, que no comenzará sus grabaciones hasta comienzos del año 2025 si nada cambia, por lo que volverá a ejercer de presidente. También podría estar Carlos Latre, que se despidió para presentar Babylon Show en Telecinco, pero tras la cancelación del programa estaría libre de nuevo para regresar al programa de Antena 3.