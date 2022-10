Ana María Aldón, pillada confesando lo que piensa de la familia de Ortega Cano

Ana María Aldón se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los rostros conocidos que más está dando de qué hablar en los últimos días. El pasado fin de semana, la diseñadora acudió al programa Fiesta de Emma García donde, entre otras cuestiones, confirmó lo que era un secreto a voces.

Y es que el divorcio con Ortega Cano era una realidad. Por si fuera poco, el pasado lunes acudió a Sálvame para tener una entrevista con Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores. De esta manera, la andaluza dio más detalles sobre su situación sentimental tras haber puesto fin a su relación con el padre de Gloria Camila.

“Mi marido tiene 68 años y está bien de salud. Es que parece que tiene una enfermedad terminal y se va a morir mañana”, aseguró la andaluza a Jorge Javier Vázquez. Por si fuera poco, también se pronunció sobre su familia política aunque, eso sí, fuera de cámaras. Unas imágenes que el equipo de Sálvame no tardó en captar.

Ana María Aldón se sinceró sobre la familia de Ortega Cano en una de las pausas 💥 https://t.co/tDeWTsgMjY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 25, 2022

En ellas, se puede ver a Ana María Aldón diciendo lo siguiente: “¿Eso es lo que le preocupa a la familia? ¿Qué si a tu hermano le pasa algo yo me quede viuda? No te preocupes, no quiero nada. Dejadme en paz, con eso es suficiente”, aseguró, de forma contundente. Por si fuera poco, aprovechó la ocasión para defenderse respecto a cómo había tratado a la familia del diestro.

“Yo sé cómo yo me he portado con la gente y cómo la he tratado”, espetó, fuera de cámaras. Debemos tener en cuenta que esta polémica viene desde hace meses, incluso años. ¿El motivo? Ana María Aldón, entre otras cuestiones, no ha llegado a superar que la familia de Ortega Cano dudase que éste fuera el padre de su hijo.

Por si fuera poco, en una de sus intervenciones en el programa Viva la vida, la diseñadora reconoció que no tenía trato con sus cuñadas ni con Gloria Camila: “Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás, nadie me tiene que decir cómo vivir mi vida”, aseguró en el programa de Telecinco.

Ana María Aldón confirma que se divorcia de Ortega Cano

A pesar de que la información la ofreció en Fiesta, espacio presentado por Emma García, en Sálvame tuvo la oportunidad de arrojar mucho más luz al respecto. De esta manera, aseguró lo siguiente a Jorge Javier Vázquez: “Estaba aguantando una situación que podría tener otro desenlace”.

Por si fuera poco, la finalista de ‘Supervivientes 2020’ añadió algo más: “Me sentía viva, pero no una mujer con 44 años, sino que se me iba la vida. Cuando te das cuenta, eso no puede ser”. A pesar de todo, la andaluza asegura que seguirá muy unida a Ortega Cano debido al hijo que tienen en común: “Nos hemos sentado a hablar. Tranquilos, con mucho cariño y respeto”.