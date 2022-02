‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 16 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2306 donde vimos cómo Cristina ha sido amenazada tras buscar datos sobre Lucía.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2307 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, vemos cómo Cristina se ha visto con Quintero en el King’s y le ha hecho conocedor de todo lo que ha sucedido en su encuentro con Marcos. Helena, por su parte, ha escuchado toda la conversación.

La abogada reconoce que ha comenzado a creer en la inocencia de Marcos y, a pesar de los comentarios de Quintero, le hace saber que va a seguir buscando a Lucía. Ésta, tras escuchar lo que han hablado los abogados, decide cambiar de estrategia con Ismael para intentar que esté frente a Marcos. Para conseguirlo tendrá que conseguir que la despidan del King’s.

Penélope está dispuesta a todo para tratar de recuperar la normalidad y, de esta manera, olvidarse de la constante amenaza por parte de Santiago. Así pues, decide acercarse de nuevo a Ismael. Carmen, a pesar del fuerte apoyo de Raúl, continúa a merced de Uriarte. Al verse entre la espada y la pared, la mujer reconoce que está dispuesta a acabar con él.

Coral, gracias a las palabras de Fran, ha decidido ceder ante su madre por primera vez en su vida. Catalina se ha enfrentado a la grabación de El Gran Libro de Copito, y lo hace sin su representante. Benigna, por su parte, se enfrenta al pago de las numerosas multas, y lo hace sin el apoyo de Visi.

Sonia está absolutamente convencida de que Carlos no está siendo honestos, pero Cristina empieza a pensar que, igual, la historia que dice es cierta. Por ese mismo motivo, la mujer decide enfrentarse a Sonsoles por su cuenta, algo que ha indignado profundamente a Carlos. Todo ello mientras que Sebas ve cómo no es invitado al aniversario de Flechazos. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.