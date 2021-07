Es más que evidente que, con el paso del tiempo, ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 5 de julio tuvimos la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 2149.

Entre otras tantas cuestiones, pudimos ver cómo Maica ha recibido una noticia absolutamente inesperada. Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurría en el episodio 2150 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando vemos cómo, entre otras tantas cuestiones, Marcelino y Manolita empiezan a confiar ciegamente en Ángela, por lo que esta ha conseguido el propósito de Beltrán.

A pesar de todo, aún no sabe todos los detalles de esa relación que tiene el coronel con la familia Gómez, por lo que quiere saberlo todo. Cuando parecía que iba a ser más complicado, Manolita no tarda absolutamente nada de tiempo en confesárselo: Beltrán es el asesino de su hija Marisol. Una información que, desde luego, Ángela no esperaba.

La mujer, por su parte, no tarda en pedir explicaciones al coronel y este desmiente en rotundo las palabras de los Gómez. Maica, mientras tanto, se enfrenta a uno de los momentos más importantes y cruciales de toda su vida. Y es que está embarazada. La mujer no da crédito que vaya a tener otro hijo con Gorka.

Abel, con la información que logró en el despacho de Estefanía, toma la decisión de contactar con nada más y nada menos que Clementine. Eso sí, esa estrategia para obtener mucha más información del caso se ve truncada en un momento concreto: Cuando se le nombra a Juan Zúñiga.

Doña Visi, una entrega más, vuelve a ser protagonista. En esta ocasión por abandonar la casa de Cristina. Es entonces cuando se dispone a buscar nuevos compañeros de piso: Nada más y nada menos que Quintero y Benigna. ¿Cómo será la convivencia con ellos? ¿Terminará más pronto de lo que pensamos?