Álex Adrover, obligado a abandonar ‘Supervivientes 2025’ en la recta final

Supervivientes 2025: Tierra de Nadie regresó, un martes más, al prime time de Telecinco. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que salir nominado no es una opción. Sin embargo, y debido a que el pasado domingo, 1 de junio, se realizó una expulsión sorpresa, la organización realizó una nueva ceremonia de nominaciones. Pero, la gala ya prometía estar repleta de momentos y giros inesperados. Pues, tal y como se comunicó de forma oficial, Álex Adrover se vio obligado a abandonar el concurso. El equipo médico ha estado pendiente del actor durante los últimos días, pero el diagnóstico ha sido claro.

En el programa del pasado domingo, Supervivientes: Conexión Honduras, el actor sufrió una grave caída durante la realización de la prueba de recompensa. Un momento que dejó a todos conmocionados, pero por el que el artista fue rápidamente atendido por el equipo médico del concurso. De esta manera, y con el objetivo de tranquilizar a los familiares de Álex Adrover, Sandra Barneda leyó en directo el diagnóstico de los profesionales ante la caída del concursante. «Álex presenta una luxación de rótula derecha, que ha sido reducida, pero que va a tener que ser valorada mañana por los traumatólogos tras la realización de pruebas pertinentes para estudiar su continuidad o no en el programa», leyó la presentadora.

De esta manera, durante las últimas horas, el superviviente ha sido sometido a todo tipo de pruebas para valorar la gravedad de su lesión. Pues, si no se encontraba en condiciones óptimas para continuar en el formato, regresaría a España de manera inmediata. Por ello, en la gala de anoche, Carlos Sobera conectó en directo con el actor para revelarle el parte médico definitivo.

Tras dirigirse a la Palapa, donde se encontraban el resto de concursantes, el artista saludó a Laura Madureño y a sus compañeros. «Sorprendentemente, con todo lo que me ha hecho el doctor, estoy sin dolor. Con eso ya me puedo dar con un canto en los dientes. Me siento con una limitación muy grande, esperando lo que decida el equipo médico. Pero yo si me tengo que lanzar de cabeza con mi equipo, me lanzo», dijo Álex Adrover.

Seguidamente, el concursante se trasladó hasta el set de nominaciones. Fue entonces cuando volvió a conectar con el presentador vasco. Eso sí, antes de conocer el diagnóstico final del médico, el programa le permitió hablar con su mujer, Patricia Montero. «Buenas noches, mi amor. Qué bonito eres. Eres un maestro. Mi vida, pase lo que pase, estamos tremendamente orgullosos de ti, de la huella de luz que has dejado en este programa. Has dado una lección de humanidad. Bravo. Te hago la ola. Eres muy grande, te quiero con locura. Te amo», le dijo la actriz.

Completamente emocionado de escuchar a su mujer, Álex Adrover quiso tranquilizarla. «Estoy sin dolor. Después de lo que viví el otro día, poder decir que estoy sin dolor es un tesoro. Con ganas de seguir luchando, pero también con ganas de escuchar lo que dice el equipo médico porque me fio plenamente de ellos. Te quiero. Te amo», le respondió él.

Álex Adrover no puede continuar en ‘Supervivientes 2025’

Fue entonces cuando Carlos Sobera leyó el comunicado médico. «Tras el accidente sufrido el pasado domingo, Álex Adrover sufrió una luxación de la rótula derecha, que ha sido estudiada mediante rayos X y una resonancia magnética. Dichas pruebas muestran unas lesiones en la articulación que suponen el uso de un inmovilizador de rodilla durante cuatro semanas seguidas de rehabilitación y de una nueva valoración, lo que hace imposible su continuidad en el programa», sentenció el presentador.

Una noticia que sentó como un jarro de agua fría al actor. «Después de todo lo que he sufrido, del dolor inmenso que he tenido de rodilla y de la entrega que ha habido por parte del equipo médico, no me queda otra que escucharles, no quiero sufrir ningún tipo de lesión a largo plazo. Me voy a fiar plenamente de los médicos después del gran trabajo que han hecho», comentó.

«Aquí todos pensamos que has sido un concursante absolutamente extraordinario. Has tenido un corazón noble, has sabido mediar en los momentos más tensos y tu participación ha sido tan importante y tan valiosa como la de cualquier otro concursante de esta edición. Por esa razón, te mandamos desde Madrid este enorme y sentido aplauso», le dijo Sobera. Unas palabras que fueron seguidas del apoyo del público presente en el plató de Telecinco.